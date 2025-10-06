Reus FC Reddis
L'Europa serà el rival del Reus a la Copa del Rei
El club barceloní visitarà l'Estadi Municipal de Reus entre el 28 i 30 d'octubre
El Club Esportiu Europa de Primera Federació serà el primer rival del Reus FC Reddis a la Copa del Rei. El conjunt entrenat per Aday Benítez visitarà l'Estadi Municipal de Reus entre el dimarts 28 i el dijous 30 d'octubre. El format de la competició estableix que l'eliminatòria serà a partit únic i al camp roig-i-negre en ser d'inferior categoria.
El conjunt de Marc Carrasco rebrà la visita d'una de les sorpreses de Primera Federació. L'Europa, recent ascendit a Primera Federació, és, actualment, el segon classificat del grup 2 de la categoria amb 11 punts, 3 victòries, 2 empats i 1 derrota. De fet, ara fa tres jornades va rebre el Nàstic al Nou Sardenya i va guanyar els tarragonins amb un contundent 2-0.
En cas que el partit acabi en empat, aquest es resoldrà a la tanda de penals. Aquesta és una oportunitat d'or per al Reus. Si els roig-i-negres assoleixen la gesta i superen el conjunt escapulat, el pròxim rival serà un equip de Primera Divisió. De moment, els de Marc Carrasco han començat la temporada de la millor manera amb 4 victòries i una derrota, sent els tercers classificats amb triple empat a 12 punts.
El derbi entre Reus i Nàstic era el més desitjat per als aficionats roig-i-negre i la realitat és que ha estat ben a prop de succeir. De fet, quan el nom del Reus FC Reddis ha sortit en el sorteig, només quedaven tres possibles rivals a escollir, entre ells el Nàstic. Amb tot, l'atzar ha decidit que no era el moment del derbi.