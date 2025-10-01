Reus FC Reddis
El Reus FC Reddis passa la prova del cotó fluix dels filials
El conjunt reusenc va certificar diumenge el seu bon inici de curs amb 3 victòries i una derrota, totes contra els ‘B’
El Reus FC Reddis va certificar el passat diumenge que ha començat la temporada amb bon peu amb la segona victòria consecutiva. El conjunt entrenat per Marc Carrasco va superar el Valencia Mestalla per 1-3 i supera, d’aquesta manera, la prova del cotó fluix dels filials.
La Segona Federació, de la mateixa manera de la Primera, també conviu amb un virus competitiu particular: els equips filials. Al grup 3 hi ha un total de cinc, tots segons equips de clubs en l’elit del futbol espanyol i compten amb plantilles de qualitat superior a la categoria. El Reus FC Reddis s’ha trobat quatre de forma consecutiva en l’arrencada de curs.
El conjunt roig-i-negre es va estrenar a casa contra el Girona B. Els gironins van ser els únics en aguantar el pols als reusencs l’any passat i un bon grapat dels jugadors d’aquell projecte, com és el cas de Minsu, ara juguen en Segona Divisió. Malgrat la reforma total, el filial va donar guerra, però va sortir derrotat de l’Estadi Municipal gràcies a una bona gestió de partit del tècnic reusenc.
Els filials són equips perillosos, capaços del pitjor i el millor i el Reus va patir la realitat en la segona jornada amb la folgada derrota per 3-1 contra el Castellón B. El conjunt orellut va aprofitar la manca de concentració i regularitat durant el partit dels reusencs per donar un repàs de benvinguda a l’equip de Carrasco. Aquest va ser un toc d’atenció que el tècnic tenia clar que no s’havia de repetir i, el darrer cap de setmana, l’equip roig-i-negre va mostrar que va aprendre la lliçó.
El Reus va sortir endollat i Miquel Ustrell va posar el 0-1 en el primer minut de partit, un gol que va canviar el partit i va donar pas al domini reusenc de la primera meitat. Llavors, Ricardo Vaz va executar el segon cop, primer enviant una pilota al pal i després marcant un penal que ell mateix va provocar. Aitor Serrano va sentenciar el partit a la represa i el Reus va acabar vencent un duel que va tenir l’ensurt de Dani Parra. El porter va rebre un fort cop al cap abans del descans i, després de dos dies hospitalitzat, ahir va rebre l’alta.
El triomf sobre el Valencia Mestalla va ser el segon consecutiu després de guanyar a l’Espanyol B a casa en un partit ple de gols Amb tot, ara en queda només un per enfrontar: el Barça Atlètic. L’actual líder i filial amb més talent del grup no trigarà gaire a creuar-se en el camí del Reus. De fet, serà el següent desplaçament dels de Marc Carrasco la pròxima setmana.
Canvi d’estil
Després de quatre filials consecutius, els roig-i-negres canvien l’estil rebent aquest dissabte a l’Andratx. L’equip mallorquí va encetar la lliga amb dues victòries contra els catalans Sant Andreu i Barça Atlètic, però aterrarà a l’Estadi necessitat després de dues derrotes. Aquesta serà una nova prova per al Reus, més enllà dels filials.