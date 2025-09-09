Reus FC Reddis
Nova categoria, el mateix Reus FC Reddis
Els de Marc Carrasco van debutar amb una victòria marca de la casa en un partit sempre sota control
El Reus FC Reddis es va presentar de la millor manera a la nova categoria. El conjunt de Marc Carrasco va fer un exercici de personalitat i, amb només quatre novetats a l’onze respecte la darrera vegada que es van trobar al Girona B, van assolir una primera victòria amb un control que ja és marca de la casa.
Els roig-i-negres s’enfrontaven a un filial amb talent i energia per trencar el ritme de qualsevol partit i embogir el joc, però els de Marc Carrasco saben prou bé com portar a qualsevol rival a la seva teranyina. Amb una línia de tres centrals i dos carrilers perfeccionada, els reusencs van començar un domini des del darrere deixant l’atac pels seus jugadors desequilibrats. Xavi Molina i Andy Alarcón, parella arxiconeguda, amb el suport del fitxatge Lluis Recasens, van formar un mur en el qual el Girona B –majoritàriament el punta Shin– es va estavellar una vegada i un altra. Dani Parra no es va haver d’estirar en cap moment de partit i les poques pilotes que van arribar a l’àrea petita van caure suaument als seus braços.
En fase ofensiva el Reus va fer mal des del primer moment. Fran Carbia es va encarregar de les primeres internades i Sandro Toscano va oferir la primera acció de gol a Dani Homet amb un centre darrere de la línia defensiva que el punta no va poder rematar amb comoditat. La primera part va morir amb la igualtat en el marcador, però el pla de Marc Carrasco ja estava en marxa i les sensacions eren evidents: cada aproximació del Reus, per tímida que fos, feia tremolar la defensa rival, mentre que el mur roig-i-negre mantenia el perill ben lluny de l’àrea reusenca.
Arribats al descans era evident que el Reus en tindria una jugada clau i l’aprofitarien. Després de frenar l’empenta inicial dels gironins, la defensa es va convertir en el millor atac. Com si haguessin sentit un senyal, els carrilers van fer seves les seves bandes i Sergi Casals i Alberto Benito van canviar l’encontre per complet. Casals va trepitjar l’àrea per servir pilotes i, malgrat que a la primera no va sortir, la segona centrada va caure a les cames de Benito. El d’Altafulla estava al límit de la zona de perill, esperant la pilota i, amb un xut creuat, va marcar el primer i únic gol del partit. Va ser en un vist i no vist, una jugada telegrafiada com dictava el guió del partit.
Carrasco va entendre el que estava per arribar. El Girona B es carregava de cames fresques amb els canvis i la seva necessitat els donaria la possessió, però els roig-i-negres ja els esperaven i, fins i tot amb una línia de sis en diferents moments del tram final, van anul·lar per complet al seu rival. Com una presa en una teranyina, aquesta pot intentar desenredar-se i capgirar la situació, però sempre va estar sota el control del Reus. Aquest estil els va portar fins aquí, la Segona Federació, i d’aquesta manera van guanyar. Nova categoria, però el mateix Reus dominant i solvent.
Més energia a la grada
Qui també es va fer notar va ser l’afició. Un total de 2.313 ànimes van ser presents a l’Estadi Municipal per animar i saltar amb els seus. Van ser presents primer amb una emotiva ovació a Jordi Pitarque, aplaudint durant tot el minut 7 en el seu honor, i després deixant-se la veu per fer suport als seus. També van celebrar el triomf de la mà dels jugadors a gol nord i la tribuna baixa. Això tampoc ha canviat.