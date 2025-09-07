Reus FC Reddis
Havia de ser Alberto Benito (1-0)
El lateral, que va marcar en el debut de l'antic CF Reus a Segona, va donar el triomf del Reus FC Reddis contra el Girona B en l'estrena a Segona RFEF
Havia de ser Alberto Benito. El Reus FC Reddis s’estrena amb victòria contra el Girona B a la Segona Federació amb un gol d’Alberto Benito. El mateix que fa vuit anys va marcar en el debut a Segona Divisió de l’antic CF Reus, ho feia ara per donar el triomf als de Marc Carrasco. Els roig-i-negres no van deixar-se sorprendre per l’energia dels joves jugadors gironins i van assolir una victòria treballada després de controlar el partit en tot moment.
Els primers minuts del conjunt roig-i-negre van tenir nom propi. Fran Carbia va presentar-se a la defensa gironina com un corcoll que, en deu minuts, va trobar tres forats dins de l’àrea i va provar un remat entre els tres pals. A la grada, el protagonista també va ser Jordi Pitarque, perquè l’Estadi Municipal va aplaudir durant el minut 7 en record del jugador.
Els de Marc Carrasco es van acomodar amb la pilota. La primera mitja hora no va tenir més que aproximacions, com el xut d’Homet a una centrada de Toscano. Amb tot, cada vegada que el Reus s’apropava a l’àrea, la defensa del Girona tremolava. Per la part del filial gironí, només Shinnosuke sorprenia al mur roig-i-negre amb espurnes de qualitat, però sense apropar-se al territori de Dani Parra.
Calma i treball
A la represa, el Girona B va encetar el encontre amb energia. Els joves jugadors gironins buscaven un joc ràpid i vertical, però només van fer que ensopegar una vegada i una altra amb un Reus ordenat al darrere. El Reus sabia que tindria el seu moment, així que una vegada es va desactivar el Girona, van fer un pas endavant en atac.
El perill va arribar per l’esquerra i la insistència de Sergi Casals va tenir premi. La primera acció clau va arribar amb una centrada seva a l’espai que Dani Homet va rematar de forma acrobàtica a l’àrea petita amb la mala fortuna que el porter Puig se la va trobar i va aturar-la amb el cos.
La rematada era una declaració d’intencions i el Reus va continuar fins a enfonsar la defensa rival. I no va trigar gaire. Dos minuts després, Casals va tornar a guanyar la posició per l’esquerra i va centrar a l’àrea. Ningú va poder rematar-la, però l’esfèric va caure sobre Alberto Benito que, sense pensar-s’ho, va controlar i disparar un xut ras que va acabar al fons de la xarxa.
Havia de ser ell. Alberto Benito, qui fa vuit anys va marcar en el debut a Segona Divisió del desaparegut CF Reus, va aparèixer en el debut del Reus FC Reddis a la Segona Federació per tornar a entrar a la història roig-i-negra.
Amb el pas dels minuts, la desesperació del Girona B els va fer amb la pilota, però no amb el control del partit. Els homes de Marc Carrasco sabien com gestionar el temps i, amb una línia de sis, no van donar cap opció. De fet, Parra no va haver d’estirar-se per aturar cap xut. Fins i tot, el Reus va estar a prop del segon amb un xut de Benito similar al del gol, però el partit va morir amb l’1-0 i el Reus FC Reddis es va presentar a la categoria preparat per continuar fent història.