Reus FC Reddis
Marc Carrasco: «Puc prometre que em deixaré la vida en aquest projecte com el primer dia»
L’entrenador del Reus FC Reddis explica al Diari Més les sensacions abans del debut a la Segona Federació aquest diumenge a les 18.45 h contra el Girona B, descriu la nova plantilla i els objectius del curs
Va encetar el projecte a Segona Catalana. Ara, a unes hores d’estrenar-se a Segona Federació, com ho afronta?
«Amb la mateixa passió que ho he fet sempre. Tinc la gran sort d’encetar aquest camí amb un gran grup de jugadors al vestuari i la ciutat al costat de l’equip. Treballo un any més a un club que és casa meva, amb un grup de jugadors compromesos i amb molta responsabilitat. Sabem que això no és un tema esportiu, sinó també social pel que representem per a la ciutat. No soc de fer moltes promeses, però en puc fer una: M’hi deixaré la vida en aquest projecte».
Des del club el descriuen com a mànager, per la seva implicació en el període de fitxatges. Com ha anat el seu estiu?
«Molt estressant la veritat per les tantíssimes trucades d’agents, els jugadors que busques i d’altres que s’ofereixen. Buscàvem un perfil de futbolista molt determinat. Per a nosaltres és molt important que hagi passat per l’equip o sigui de la zona i que reuneixi una sèrie de qualitats. Es gaudeix poc, així que és millor que comenci la lliga ja [riu]».
Potser l’èxit més important de l’estiu és haver pogut mantenir el bloc de jugadors de l’any passat.
«Sense dubte. Els nostres millors fitxatges han sigut les renovacions. És un orgull que, després d’una gran temporada on segur que han tingut ofertes, apostin per quedar-se. Crec que diu molt de la nostra forma de treballar, del nostre dia a dia, del nivell d’intensitat, responsabilitat i passió que posem en aquest projecte».
Ajuda molt començar el nou curs amb un grup que coneix bé?
«Sí. El vestuari és la meva segona família. Sempre repetim la frase que «hem de lluitar com a germans», penso que aquest sentiment és fonamental des del primer dia i penso que durant el curs passat ho vam portar del primer dia a l’últim. Així s’aconsegueix gaudir del dia a dia, de qualsevol estona, del temps que es comparteix amb el cos tècnic i els jugadors, de la nostra gent i de l’estadi. Tot això es nota sobre la gespa».
Quin balanç fa dels reforços d’enguany?
«Estic satisfet amb l’equip. A més, la gran majoria d’ells tenen passat roig-i-negre i això és un orgull. A partir d’aquí, és important la humitat que han tingut per poder venir aquí sense tenir en compte la part econòmica i que ho fan per responsabilitat i passió pels colors».
Molts ja s’han presentat de la millor manera: Fran Carbia i Dani Homet amb gols a la pretemporada, Dani Parra aturant penals...
«Faig un bon balanç de la pretemporada. Els reforços s’han adaptat bé, però ara toca que ho demostrin sobre la gespa. Més enllà de l’esportiu, estic satisfet també per la qualitat humana que han sumat al grup».
Què ha de veure sobre la gespa quan xiuli l’àrbitre per a estar orgullós a la primera jornada de lliga?
«Un equip que vol créixer amb la intenció de ser protagonista. Un equip que vagi a buscar al rival i que ho faci sense por. I més tenint en compte que en les primeres jornades ens enfrontem contra filials que tracten bé la pilota. Més enllà d’estructures i models, el que vull és un equip que competeixi sempre. Hi haurà dies que tinguem més o menys protagonisme, que gaudirem i que patirem, però si ens adaptem i fem bé la feina, no tindrem res a témer».
Què ha de ser el Reus FC Reddis a Segona Federació?
«Vol ser un equip que connecti amb la seva gent. El que vam viure a l’estadi el curs passat va ser molt emotiu i volem fer un pas més. El nostre objectiu prioritari és ser un equip que faci gaudir a la nostra gent i que sigui fidel al treball del dia a dia».
La Segona Federació es presenta com una competició carregada de filials talentosos i equips històrics com el Sant Andreu. Com la valora?
«Veig una categoria feta per gaudir-la. És una sort que enguany vinguin a l’estadi equips com el Sant Andreu o l’Atlético Baleares. Aquí fa sis anys no hi havia futbol, l’estadi era un desert. Enguany, després de quatre anys de projecte, venen històrics i filials com el Barça Atlètic. Som conscients que és una categoria que ens exigirà moltíssim, que segurament ens farà patir, que ens emportarem decepcions i també alegries. També és una oportunitat per créixer com a club, per fer créixer el sentiment i l’afició».