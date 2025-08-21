Futbol
El Nàstic defineix els seus capitans per a la temporada 2025-2026
Óscar Sanz i Marc Montalvo seran el primer i el segon capità del Gimnàstic de Tarragona
El Gimnàstic de Tarragona ja ha escollit els seus capitans per afrontar la temporada 2025/26 a la Primera Federación Versus e-Learning. El migcampista Óscar Sanz serà el primer capità, prenent el relleu de Joan Oriol, qui va portar el braçalet les últimes tres temporades abans de finalitzar la seva etapa com a futbolista.
Per la seva banda, Marc Montalvo exercirà com a segon capità. El jove futbolista, també format al Planter Grana, compartirà responsabilitat i lideratge amb Sanz. El grup de capitans es completa amb un jugador del territori com és Jaume Jardí, ocupant el rol de tercer capità. César Morgado, jugador amb experiència i capità en diferents temporades i clubs, tancarà el quartet.
Amb aquestes designacions, el Nàstic afronta el nou curs amb uns capitans que representen els valors del Planter Grana i garanteixen compromís, lideratge i experiència dins la plantilla. Tots quatre seran els encarregats de defensar el braçalet en els partits que es disputin aquest nou curs.