Futbol
El Reus FC Reddis s’estrenarà a Segona RFEF amb franges horitzontals
L'entitat continua amb Joma i manté el característic blanc-i-blau de la segona equipació
El Reus FC Reddis ja té la seva nova pell de cara a l'estrena a la Segona Federació. El club ha apostat per trencar amb l'establert i continuarà lluint les franges roig-i-negres, però les portarà horitzontals a la primera equipació.
L'entitat continua amb Joma i manté el característic blanc-i-blau de la segona equipació. D'altra banda, s'aposta pel color taronja, utilitzat en la participació en el Torneig d'Històrics. En totes les samarretes hi ha una senyera i la frase «Fins a morir» a la part del darrere del coll.