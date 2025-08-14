Diari Més

Futbol

El Reus FC Reddis s’estrenarà a Segona RFEF amb franges horitzontals

L'entitat continua amb Joma i manté el característic blanc-i-blau de la segona equipació

Els jugadors del Reus FC Reddis amb les tres equipacions i també la verda dels porters.

Els jugadors del Reus FC Reddis amb les tres equipacions i també la verda dels porters.Tjerk van der Meulen

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Reus FC Reddis ja té la seva nova pell de cara a l'estrena a la Segona Federació. El club ha apostat per trencar amb l'establert i continuarà lluint les franges roig-i-negres, però les portarà horitzontals a la primera equipació. 

L'entitat continua amb Joma i manté el característic blanc-i-blau de la segona equipació. D'altra banda, s'aposta pel color taronja, utilitzat en la participació en el Torneig d'Històrics. En totes les samarretes hi ha una senyera i la frase «Fins a morir» a la part del darrere del coll.

tracking