Futbol
El Reus FC Reddis cau de penal en un amistós mogut (0-1)
Els roig-i-negres van plantar cara al Sabadell en un duel igualat i tens
El Reus FC Reddis va caure derrotat de penal ahir contra el Sabadell en un duel marcat per la igualtat i per la duresa malgrat ser un amistós. De fet, els dos equips van haver de jugar tota la segona part amb un home menys per l’expulsió de Ricardo Vaz i Kaiser després d’una pica-baralla i el duel es va decidir per un gol d’Escudero des dels onze metres en una acció polèmica.
Marc Carrasco va encetar el duel amb un onze que ben podria ser el titular en el primer partit de lliga. Els roig-i-negres, que van estrenar la nova equipació, van sortir a mossegar i van controlar el partit el primer quart d’hora amb arribades a l’àrea, però encara sense trobar una ocasió clara. Aquesta la va acabar trobant Xavi Molina amb un cop de cap potent que Ortega va blocar amb una gran aturada.
Després de la pausa d’hidratació el Sabadell es va activar. Escudero va tenir una ocasió de perill rematant un centre lateral que va sortir llepant el pal esquerre de Dani Parra. El duel es va igualar, sense control domini clar de dos equips que, poc a poc, pujaven la intensitat en cada duel. La tensió es va anar incrementant en cada xoc fins que, al temps de descompte, va esclatar amb Ricardo Vaz i Kaiser. El 10 del Reus i el central arlequinat van protagonitzar una pica-baralla que va acabar amb els dos expulsats i obligant als seus equips en jugar la segona part de l’amistós amb un home menys cadascú.
En el segon temps tots dos entrenadors van fer rotacions a l’onze i el guió es va mantenir similar al final del primer temps fins que el Sabadell va trencar la igualtat. Una caiguda a l’àrea, d’aquestes que hi ha tantes en el futbol, va ser castigada amb un penal protestat pels reusencs i que Escudero va transformar en el 0-1. Aquest resultat no es va moure amb un Sabadell capaç d’aguantar les darreres escomeses d’un Reus que va haver de conformar-se amb la derrota.