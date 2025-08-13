Reus FC Reddis
El Reus FC Reddis presenta una trencadora nova equipació
El conjunt roig-i-negre lluirà franges horitzontals en l'estrena a Segona Federació
El Reus FC Reddis ja té la seva nova pell de cara a l'estrena a la Segona Federació. El club reusenc ha apostat per trencar amb l'establert i continuarà lluint les franges roig-i-negres, però les portarà horitzontals a la primera equipació.
El club reusenc continua amb Joma i manté els colors característics per la primera i segona equipació, roig-i-negre dels equips de la ciutat, i el blanc-i-blau a la segona. D'altra banda, s'aposta pel color taronja, utilitzat en la participació en el Torneig d'Històrics.
Xavi Roig, president del Reus FC Reddis, va apuntar que «volíem fer algo diferent alineats amb Joma, una marca present també als equips de la Fundació i de l'hoquei». A més, va afegir que «creiem que les franges horitzontals són un símbol d'estabilitat, calma i repòs i simbolitza un nou inici a la Segona Federació».
El conjunt de Marc Carrasco s'estrenarà amb la nova samarreta davant l'afició a les 19.30 hores en el partit amistós contra el Sabadell que es disputarà a l'Estadi Municipal.