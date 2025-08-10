Reus FC Reddis
El Reus FC Reddis cau al Torneig d'Històrics contra l'Hospitalet (1-2)
Els barcelonins van remuntar un gol de Serrano als quinze segons amb trams de superioritat sobre la gespa
El Reus FC Reddis va caure derrotat al Torneig d’Històrics contra l’Hospitalet per 1-2. El conjunt de Marc Carrasco van ser superats per un conjunt barceloní més encertat i dominador en els moments claus, que no es va deixar intimidar malgrat el gol matiner roig-i-negre.
Els de Marc Carrasco van encetar el duel endollat. De fet, ja guanyaven als quinze segons de partit amb el gol d’Aitor Serrano, el més ràpid de la història de les finals d’aquest torneig. Els reusencs ho tenien clar, pilota enrere i passada en llarg que va agafar a contrapeu a un Hospitalet encara adormit. La pilota va caure als peus de Serrano i l’extrem no va perdonar per posar l’1-0 amb un toc subtil.
El gol matiner va deixar grogui a un Hospitalet que només va veure reusencs apropant-se a l’àrea amb un protagonista activat. Fran Carbia va fer i desfer com va voler i, combinant amb Alberto Benito, va convertir la jugada en un centre lateral que ben podria haver sigut el 2-0 si Serrano l’hagués enganxat.
Amb els minuts, l’Hospitalet va despertar. Els barcelonins van ser establir una pressió alta i van prendre el control de la pilota amb un Reus preparat amb la defensa de cinc establerta. Malgrat el mur defensiu, l’Hospitalet va trobar espais gràcies a la velocitat de Buba, però sense definir entre els tres pals. La insistència dels barcelonins va forçar l’aparició de Campanera. Una centrada lateral de l’Hospitalet va acabar amb una rematada de volea des de la frontal de Dani Hernández, però Campanera es va estirar per evitar l’empat.
El guió va canviar després de la pausa per la hidratació. El Reus FC Reddis va recuperar el control del partit després de resistir el domini de l’Hospitalet, però va ser en aquest millor moment quan va patir el cop. En el temps afegit, Pelegrín es va anticipar a la defensa reusenca en un córner i, amb un cop de cap al primer pal, va tornar a posar la igualtat en el marcador tot just abans del descans.
La tendència es va mantenir a la represa. Amb un Reus amb cinc canvis a l’onze, seguia patint el domini d’un Hospitalet que no feia més que mirar a la porteria contrària. Els de Carrasco els mantenien allunyats de la porteria ara defensada per Dani Parra, així que els barcelonins van fer un pas endavant des de fora. Vitalie va provar un xut que va resultar imparable, agafant una trajectòria que va fer inútil l’estirada del porter riudomenc per posar l’1-2.
Amb la feina feta, l’Hospitalet va fer un pas enrere i va cedir l’esfèric al Reus. Els de Carrasco, comandats per Ricardo Vaz, van fer un setge a la porteria rival, però només van tenir una ocasió de clara. El davanter del Reus Jean Claude tenir una rematada a boca de canó, però se li va escapar i el posterior xut de Vaz va sortir fregant el pal.
Els minuts passaven i la intensitat pujava, però el Reus va acabar veient com se li escapava l'Històrics.