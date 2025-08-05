Diari Més

El Reus FCR supera el Martinenc i el Mollerussa i jugarà la semifinal del Torneig d’Històrics

Els roig-i-negres van guanyar els dos partits amb gols de Dani Homet i Raúl Ronda

El davanter del Reus FCR, Fran Carbia, contra el Mollerussa.

El davanter del Reus FCR, Fran Carbia, contra el Mollerussa.@thistorics

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

El Reus FC Reddis jugarà la semifinal del Torneig d’Històrics aquest dissabte. El conjunt entrenat per Marc Carrasco va guanyar ahir els seus dos partits del torneig organitzat pel Martinenc i es va convertir en el primer equip classificat. Els reusencs van disputar els seus partits en format de triangular de 45 minuts cadascú. En el primer, el nouvingut Dani Homet va tornar a demostrar la seva pólvora com a killer roig-i-negre marcant un doblet contra el Mollerussa. D’altra banda, Raúl Ronda va ser el golejador en l’1-0 contra el Martinenc.

D’aquesta manera, el Reus FC Reddis jugarà la primera semifinal aquest dissabte a les 18 hores. Els roig-i-negres jugaran contra el vencedor del triangular que disputaran el Badalona, el Vilanova i l’Horta. Els dos rivals que disputaran la segona semifinal seran els guanyadors del triangular entre el Sant Andreu, Montañesa i Sants i Europa, L’Hospitalet i Júpiter. Els duels es disputaran en format de 90 minuts.

