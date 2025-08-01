Nàstic
El Nàstic s'estrena amb derrota al Nou Estadi (0-2)
Un gol en pròpia porta de Nil Jiménez i un de Villahermosa han donat la victòria a l'Andorra
La primera prova de pretemporada al Nou Estadi Costa Daurada ha acabat en derrota. Un gol en pròpia porta de Nil Jiménez al final de la primera part i un altre de Dani Villahermosa a la segona ha donat la victòria a l'Andorra d'Ibai Gómez. Tot i el mal resultat, l'afició grana ha pogut veure els primers resultats sobre el terreny de joc de la idea de joc que intenta plasmar Luis César, avui sobretot marcada per una pressió ben alta i la cerca de la solidesa defensiva.
El primer onze de Luis César al Nou Estadi ha estat conformat per Toni Fuidias a la porteria i una línia de tres defenses amb César Morgado, Enric Pujol i Sergio Camus. Als carrils, Nil Jiménez —a l'esquerre— i Pau Martínez —al dret. Agus Gutiérrez i Fernando Torres a la medul·lar; Víctor Narro i Juanda Fuentes als extrems i Cedric Omoigui en punta.
El matx ha començat amb una bona pressió alta del Nàstic que impedia sortir jugant a l'Andorra des de la defensa. El ritme durant tot el primer temps ha estat més aviat pausat, amb poques oportunitats clares per part de tots dos equips. La més clara dels de Luis César ha sorgit d'una centrada mil·limètrica de Pau Martínez cap a Cedric Omoigui al punt de penal. El nigerià, amb un gran cop de cap ha obligat a Ratti a aparèixer amb una gran estirada.
Per part de l'Andorra, després d'intentar trobar forats al mur grana durant la primera mitja hora de joc, s'ha avançat al marcador a les acaballes del primer temps. Una centrada de Minsu des de la banda esquerra s'ha enverinat i ha acabat al fons de la xarxa després de tocar en Nil Jiménez.
Una segona part amb ritme baix
Luis César tenia clar que avui era un dia per provar totes les peces disponibles. Al segon temps, hi ha hagut una revolució total a l'onze i el tècnic ha optat per sortir amb Rebollo en porteria; Juncà, David Alba i Mangel a la defensa de tres. Els carrils han estat ocupats per Danilo i Sergio Santos; la medul·lar per Kaptoum i Montalvo; els extrems per Álex Jiménez i Jaume Jardí i la punta d'atac per Marcos Baselga.
Els jugadors han canviat, però el ritme ha continuat sent baix. Tot i no haver-hi gaire opcions clares de gol, el jugador més destacat del conjunt grana durant els darrers quaranta-cinc minuts de matx ha estat Jaume Jardí, que s'ha mostrat atrevit amb alguns driblatges i passades complicades.
L'Andorra no havia generat perill a la porteria de Rebollo durant tot el segon temps, però, altra vegada al final del temps reglamentari, ha acabat anotant. Dani Villahermosa ha rebut la pilota a l'altura del punt de penal i ha acabat rematant a plaer per ampliar la distància al marcador.
La pròxima cita de l'afició grana amb el seu equip serà aquest dimecres al Nou Estadi Costa Daurada davant del Zaragoza, amb motiu del Trofeu Ciutat de Tarragona.