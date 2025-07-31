Nàstic
La Pobla fitxa l'extrem Airan Ruvira
El jugador arriba provinent de la Fundació Esportiva Grama
La Pobla continua incorporant jugadors durant el mercat de fitxatges. Avui, s'ha fet oficial mitjançant un comunicat de la Fundació Esportiva Grama, la incorporació de l'extrem Airan Ruvira al conjunt tarragoní. El fitxatge, segons fonts del Nàstic, és a cost zero i en el comunicat publicat aquest mateix migdia, la FE Grama afirma que «manté un percentatge dels seus drets econòmics en cas d’un traspàs futur a un tercer dels drets federatius del jugador».
Ruvira ja fa dies que està entrenant en dinàmica del primer equip del Nàstic. Des del club grana, es plantegen seriosament les opcions de cedir l'extrem a algun altre equip o de que jugui amb la Pobla de Mafumet a Lliga Elit.
L'extrem va incorporar-se al Juvenil A de la Grama l’any 2023 i, tot i estar en etapa juvenil, va entrenar regularment amb el primer equip. Més endavant, va fer el pas definitiu al primer equip, amb el qual ha participat activament en la competició de Tercera RFEF.