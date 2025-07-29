Reus FC Reddis
Ajuntament, Reus FC Reddis i Fundació Futbol Base Reus renoven el conveni
Regula l’ús prioritari de les instal·lacions de l’Estadi Municipal en favor de les dues entitats, entre altres aspectes
L’Ajuntament de Reus ha renovat el conveni de col·laboració amb la Fundació Futbol Base Reus i el Reus Futbol Club Reddis, amb l’objectiu de desenvolupar el projecte de futbol municipal les pròximes tres temporades. L’acord, signat ahir, inclou, entre altres aspectes, el manteniment i la cessió d’ús —prioritària, però no exclusiva— de les instal·lacions de l’Estadi Municipal per als entrenaments i competicions dels equips de les dues entitats esportives.
Per part del consistori, posa a disposició de les entitats amb caràcter prioritari les instal·lacions de l’Estadi Municipal, incloent-hi el terreny de joc principal i els espais vinculats, així com els camps annexos de gespa artificial, un de gespa natural i part dels indrets no esportius del complex. El conveni estableix les condicions específiques per a la temporada 2025-26, mentre que per a les següents campanyes es formalitzaran mitjançant la corresponent addenda.
«Aquest projecte vol incidir en el foment de l’esperit del futbol local, arrelat al sentiment de comunitat i la implicació ciutadana en els projectes esportius de la ciutat, així com el foment de l’esport base i contribuir a la cohesió social a través de l’esport», ha manifestat el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín.
El projecte es va iniciar el 2021 per impulsar el futbol des dels vessants esportiu, formatiu i social. Pretén el desenvolupament del planter, del Reus Genuine i dels dos primers equips sènior —el femení de la Fundació Futbol Base Reus o el masculí del Reus FC Reddis— per tal que competeixin en categories d’alt nivell.
Les dues entitats comparteixen l’objectiu de promocionar el futbol i els valors de l’esport a la ciutat. La Fundació Futbol Base Reus es concentra en la formació, el rendiment i la integració social, així com en la gestió i l’impuls del primer equip femení de la ciutat —que aquesta temporada ha consumat l’ascens a Tercera RFEF— i del Reus Genuine. Per la seva banda, el Reus FC Reddis aporta el component de competició de màxim nivell amb l’equip sènior masculí, que ha culminat amb el seu ascens a la categoria de Segona RFEF, la quarta divisió estatal. El club ha anunciat, recentment, la seva campanya d’abonaments.