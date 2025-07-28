Nàstic
El Nàstic jugarà amb VAR a la Primera Federació
S'ha aprovat la implementació a la categoria d'un sistema de videoarbitratge 'low cost' que s'activarà des de les banquetes
El VAR ha aterrat, per fi, a la Primera Federació. Segons informa el Partidazo de COPE, s'ha aprovat un sistema de videoarbitratge 'low cost' anomenat FVS que permetrà que cada equip compti amb dues revisions per partit. Així doncs, la seva activació dependrà completament de les decisions dels entrenadors.
Cada club comptarà amb dues targetes de revisió de jugades que podrà entregar a l'equip arbitral en el moment del partit que sembli pertinent a l'staff tècnic. Els entrenadors podran intervenir en quatre situacions: accions de gol, accions de penal, accions de targeta vermella i errors d'identitat.
En cas que, després de l'entrega, l'àrbitre consideri que l'equip tècnic del club té raó en la revisió demanada, el conjunt que fa la petició conservarà aquella targeta de sol·licitud. En canvi, si l'equip arbitral considera que l'entrenador no ha encertat en aquella petició, l'equip gastarà la targeta.
El VAR, l'eina que fa temps que demanava el Nàstic
Amb la voluntat de professionalitzar la tercera categoria, diferents clubs feia temps que demanaven més justícia arbitral a la competició. De fet, sense anar més lluny, el Nàstic de Tarragona va encapçalar una campanya acompanyats de diferents equips, en què feien una petició a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la implementació del VAR durant el play-off d'ascens a Segona Divisió.
Tot i que, en certs moments, el club va mostrar optimisme al voltant d'una possible aprovació per part de la RFEF, finalment no es va arribar a dur a terme. Amb tot, el conjunt grana va tornar a posar fi a la temporada amb protestes cap al col·lectiu arbitral i la Federació.