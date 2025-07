Marcos Baselga i Cedric Omoigui, les peces d’una davantera renovada

Publicat per Rafa J. Larrañaga Creat: Actualitzat:

El divendres passat va ser un dia clau per la confecció del nou Nàstic de la temporada 2025/2026. L’aficionat nastiquer es va despertar amb l’oficialitat de la incorporació del davanter nigerià Cedric Omoigui. Unes hores després, quan encara estava assimilant el primer fitxatge, el club va anunciar l’arribada del que serà el company d’Omoigui a la punta de l’atac: Marcos Baselga.

La doble operació és un cop sobre la taula del Nàstic al mercat de fitxatges estival perquè s’emporta dos dels davanters de la categoria que més interès despertaven als competidors del club tarragoní per l’ascens. Així, la incertesa que podia produïr sobre l’afició grana l’adeu de Pablo Fernández i Antoñín —els dos màxims exponents ofensius del Nàstic la temporada passada, amb 25 gols entre tots dos— queda una mica diluïda.

Almenys, de moment, perquè amb les dades a la mà, poques millors opcions disponibles al mercat tenia la direcció esportiva. Sumant les seves xifres golejadores durant el curs 2024/2025 —22 gols entre tots dos a la Primera Federació—, s’aproximen molt a les de la parella ofensiva que va viure al Nou Estadi Costa Daurada l’any passat.

Ara, però, el Nàstic viurà un canvi de paradigma. Durant les darreres quatre temporades i, sobretot, amb Dani Vidal a la banqueta, es veia un equip amb una producció ofensiva que passava constantment per la presència de Pablo Fernández. Un jugador total en duels aeris, jugant d’esquena, movent-se dins l’àrea i, fins i tot, en ajudes defensives.

Amb l’arribada d’aquests dos nous davanters, l’atac estarà conformat per perfils ben diferents del que estaven acostumats els tarragonins. Marcos Baselga i Cedric Omoigui no són jugadors alts —mesuren 1,77 i 1,81 metres respectivament. Amb ells, és més difícil d’aconseguir la fita de Pablo de ser el màxim golejador de cap de la història de la Primera Federació.

Això sí, els nous jugadors aporten en altres sentits. Baselga és un jugador feroç, amb un gran olfacte golejador. El Nàstic ho va viure en primera persona el curs passat en la golejada patida per 4-0 davant de l’Arenteiro. Aquell dia, l’atacant aragonès va fer un hat-trick al conjunt grana. És d’aquella mena de jugadors que sap buscar l’espai i on col·locar-se per marcar —tant se val si de centrada o de rebot.

I si alguna cosa es pot destacar del nigerià Cedric Omoigui és el lideratge i la capacitat per resoldre partits. El conjunt tarragoní ha fitxat un veterà que ja sap que és això de ser la referència en un ascens a Segona Divisió, marcant 16 gols amb el Racing de Santander.