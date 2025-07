El futbolista tarragoní que ha fitxat per un rival directe del Nàstic

Fran Vélez va ser, en el seu moment, una de les grans promeses de la pedrera grana, fins a debutar i consolidar-se al primer equip. Ara, però, després de diverses experiències a l’estranger (Polònia, Aràbia Saudita i Grècia), tornarà a la costa mediterrània espanyola per enfrontar-se al club que el va veure créixer i debutar.

El FC Cartagena va anunciar ahir el fitxatge del veterà futbolista tarragoní, de 34 anys, amb l’objectiu d’aportar experiència i lideratge a l’eix de la defensa d’un rival directe del Nàstic en la lluita per l’ascens. Tot just descendit de la Segona Divisió, el Cartagena espera ser un dels equips favorits per recuperar la categoria i tornar al futbol professional.

Vélez va debutar amb el Nàstic a Segona Divisió la temporada 2009/10 i va ser cedit al Logroñés, a Segona B, la temporada 2011/12. Va tornar a Tarragona per establir-se com una peça clau a la defensa la temporada 2012/13, després del descens del club a Segona B. El seu bon rendiment amb el Nàstic va cridar l’atenció de l’Almeria, que, segons el portal especialitzat Transfermarkt, va pagar 200.000 euros pel seu traspàs.

Amb l’Almeria, Fran Vélez va acumular experiència tant a Primera com a Segona Divisió abans d’iniciar la seva trajectòria internacional. Ha jugat al Wisla Cracòvia (Polònia), a l’Aris de Salònica (Grècia) en dues etapes, al Panathinaikos (Grècia) i a l’Al-Fateh (Aràbia Saudita).

La pròxima temporada, Vélez tornarà al Nou Estadi, però aquest cop ho farà vestint la samarreta albinegra del Cartagena. El club murcià no ha detallat la durada del contracte del central tarragoní.