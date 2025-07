El Reus FC Reddis tanca la porteria amb el fitxatge de Dani Parra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis continua a bon ritme els moviments per completar la plantilla. Els de Marc Carrasco van donar ahir la porteria per tancada amb el fitxatge de Dani Parra. L’exporter del Nàstic de Tarragona s’uneix al planter roig-i-negre per competir per la titularitat amb Pepo Campanera.

El porter de Riudoms va créixer en les categories inferiors del desaparegut CF Reus fins a arribar a Juvenil. Llavors, va marxar a la Pobla de Mafumet, on va continuar la seva carrera fins a arribar al primer equip del Nàstic, on va arribar a jugar 17 partits a Primera Federació. El curs passat, el porter va jugar al Lleida i també a la Kings League com a porter del Pío FC.

Ara, Dani Parra torna a la que va ser casa seva fa uns anys amb l’objectiu de tenir regularitat a la porteria i a ajudar en assolir la permanència amb el Reus a Segona Federació.