La màgia està assegurada al Municipal de Reus un any més

El Municipal de Reus continuarà brillant amb la màgia portuguesa una temporada més. El Reus FC Reddis va oficialitzar el darrer divendres la tretzena renovació de la temporada i no podia ser un altre que al seu 10: Ricardo Vaz.

L'atacant portuguès continuarà una temporada més a l'entitat roig-i-negre i aportarà els seus gols i les seves assistències a la Segona Federació. Aquesta es presenta com una renovació de luxe, perquè Vaz va ser un dels millors jugadors la darrera temporada. Sota les ordres de Marc Carrasco, va assolir un total de 8 gols, el seu rècord en totes les temporades a la capital del Baix Camp.

Vaz va arribar fa dues temporades al mercat d'hivern. Com un dels jugadors històrics que va brillar a Segona i Segona B durant tres temporades amb el desaparegut CF Reus, no va dubtar en retornar al club roig-i-negre quan se'l va necessitar.

En l'any de l'estrena a Tercera Federació, Vaz va aterrar a l'hivern per fer un salt de qualitat a un equip que es va quedar a tocar del play-off d'ascens. El portuguès va deixar el seu equip a Polònia per intentar pujar amb el Reus i l'any passat ho va aconseguir. Amb 31 partits jugats, el curs passat va ser un dels líders del conjunt roig-i-negre en l'ascens a la Segona RFEF. Ara, ho continuarà sent amb l'objectiu de la permanència.