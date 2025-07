El vendrellenc Kenneth Soler no seguirà a l'Espanyol

El RCD Espanyol de Barcelona va anunciar ahir que el futbolista vendrellenc Kenneth Soler no continuarà a l'entitat perica.

L'extrem, de 24 anys, s'acomiada així del club barceloní, on ha defensat els colors en dues etapes. Aquesta darrera temporada, el penedesenc ha jugat cedit al Real Murcia, on només ha disputat vuit partits i ha marcat un gol.

Format en clubs com el Calafell, el Vilanova, el Barça i el Reus, Kenneth va iniciar la seva primera etapa a l'Espanyol l'any 2016. El 2020, en acabar la seva etapa com a juvenil, es va incorporar al filial del Real Madrid, que el va fitxar com una jove promesa. La seva segona temporada com a madridista la va disputar cedit a l'Internacional de Madrid.

Després de dues temporades a la capital espanyola, Kenneth va tornar a l'Espanyol per integrar-se al filial blanc-i-blau, arribant a debutar amb el primer equip en dues ocasions: la primera en un partit de Copa del Rei contra el CD Rincón, el novembre de 2022, i la segona, en la següent temporada, a la jornada 32 de la Segona Divisió, en un empat a un contra el Tenerife.

La temporada passada, com s'ha esmentat, la va disputar cedit al Real Murcia, on no ha pogut gaudir de continuïtat.

Ara, l'extrem vendrellenc és lliure per signar amb qualsevol equip.