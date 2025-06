El vallenc Roger Bonet fitxa pel Madura United d'Indonèsia

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El central vallenc Roger Bonet, més conegut com Ruxi, continuarà la seva carrera a la Primera Divisió d'Indonèsia després de fitxar pel Madura United FC. D'aquesta manera, Bonet sumarà un any més en aquesta aventura al país asiàtic on l'any passat ja va competir al PSIS Semarang.

Ruxi va disputar 20 partits l'any passat de la mà del PSIS Semarang i va tancar la que va ser la seva etapa amb el vuitè equip lluny del territori espanyol. Després de marxar del Formentera l'any 2018, Bonet va començar la seva aventura lluny del territori. El vallenc sumarà el Madura United al seu historial, on també hi ha el FCF Inter, l'AC Oulu i FCF KTP de Finlàndia, el Tulsa dels Estats Units, l'Afturelding d'Islàndia, el PSIS Semarang i el Mineros de Zapatecas de la lliga Expansión de Mèxic.

En una entrevista a Diari Més, Ruxi va destacar que en el seu futur té decidit a ser entrenador «és el que m’apassiona des de petit». De moment, però, als seus 30 anys continuarà sobre la gespa a Indonèsia.