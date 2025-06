Marc Carrasco continuarà al capdavant del Reus FC Reddis

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Marc Carrasco continuarà una temporada més al capdavant del projecte del Reus FC Reddis. El tècnic tarragoní completarà la seva cinquena temporada com a primer entrenador i quinzena vinculat a l’entitat roig-i-negra assolint ascensos des de Segona Catalana a Segona Federació.

Carrasco és la primera peça confirmada del projecte a Segona RFEF dels reusencs. Després de que Xavier Roig fos ratificat com a president del club ara fa una setmana, la maquinària roig-i-negra torna a estar en moviment. De fet, un dels artífexs de la pròxima plantilla és el mateix Marc Carrasco. El tècnic no només actua d’entrenador, sinó que també és una peça important en la confecció del planter. Amb les peces en moviment, el gruix de la plantilla de l’any passat continuarà la pròxima campanya, amb noms importants com Ramon Folch, Alberto Benito, Xavi Molina i Ricardo Vaz com a base del planter.

Després de l’anunci oficial de la renovació de l’entrenador, s’esperen més moviments per completar una plantilla capaç de competir en una categoria exigent com és la Segona Federació. Entre aquests noms, el davanter David Homet del Badalona i el defensor del Sant Andreu Guille Torres han aparegut a la llista de possibles incorporacions. El club avança amb pas ferm i una identitat clara per preparar el pròxim curs.