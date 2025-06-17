Futbol
Els campions tornen a brillar
Els equips que s’han coronat aquest curs van rebre el seu reconeixement en la festa de la Federació Catalana de Futbol
Els campions de Tarragona van tenir un nou moment de glòria ahir al Palau d’Esports Catalunya. Tots i cadascun dels equips de futbol base i amateur que van guanyar les seves respectives lligues van rebre el seu merescut reconeixement en la Nit dels Campions 2025 de la Federació Catalana de Futbol.
Més de 2.000 persones es van reunir al Palau d’Esports de l’Anella amb molta il·lusió i amb molts somriures malgrat la tarda calorosa. Sobretot, els més joves esperaven el seu torn de pujar a l’escenari amb certs nervis i amb un ull posat a les graderies. Aquestes es van omplir de pares, mares i acompanyants que, cada vegada que pujava un equip a l’escenari, sempre reaccionava amb aplaudiments per omplir de soroll el Palau.
En encetar l’esdeveniment, el delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol, José Cosano, va recordar que els campions d’enguany són doblement especials perquè «sou els campions del 125è aniversari de la FCF, això no ho podrà dir ningú més». Cosano també va aprofitar per felicitar els campions presents, i també a les famílies, que van ser les que van rebre la primera ovació de la nit.
Els equips femenins A i B del Club Futbol Sala Morell van ser els primers cridats a pujar a l’escenari a recollir el seu trofeu, esclatant l’emoció dels que restaven a l’esfera. L’Alforja, Montblanc, el Platense de Calafell, el CF Canonja, el Nàstic, la Pobla de Mafumet, el CFS Salou, la UE Salou, el CEF Sant Pere i Sant Pau, Vandellós, entre molts altres, van tenir el seu minut de glòria, una vegada més, després de tota una temporada de lluita per guanyar la seva categoria.
Tots els equips omplien de color el Palau d’Esports de l’Anella, cadascú amb la seva equipació i disposats a fer la festa gran, tant per a ells, com als altres participants, començant pels més petits del futbol sala i acabant amb els més grans del futbol.