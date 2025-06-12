Futbol
Mariezkurrena i Fraga, dos titulars que seran baixa al Nou Estadi
El primer va ser expulsat en el darrer partit contra el Mérida i el porter està convocat amb la selecció sub-21
La Real Sociedad B arribarà a Tarragona dissabte amb dues baixes importants al seu onze inicial. Els talentosos Arkaitz Mariezkurrena i Aitor Fraga no estaran disponibles per a Iosu Rivas.
Mariezkurrena és el referent ofensiu del conjunt basc, però va ser expulsat després de veure doble groga en el partit de tornada de semifinals contra el Mérida. El davanter va veure una groga evitable i va acceptar l’expulsió marxant del terreny de joc sense protestar. Amb tot, el filial basc va aguantar amb un home menys les escomeses de l’equip extremeny per classificar-se a la final. Mariezkurrena va ser vital per la classificació de la Real Sociedad B, perquè va ser qui va donar la victòria al Sanse en el duel disputat a l’estadi Romano rematant amb el cap una centrada lateral.
El talentós extrem no ha passat desapercebut pel primer equip i aquesta temporada ha disputat 9 partits a Primera Divisió i ha marcat dos gols. De fet, es va enfrontar al Barça jugant 45 minuts. Mariezkurrena destaca per ser un corcoll per als defensors de l’equip contrari, amb la picardia i el talent necessari per buscar el forat impossible i superar rivals en els duels individuals. Amb tot, l’extrem sí que estarà disponible de cara al duel de tornada a Zubieta.
Sense el porter titular
L’altra baixa confirmada és la del porter Aitor Fraga. Aquest va assolir la porteria a zero en el duel d’anada de play-off, però no va estar disponible a la tornada perquè està convocat per la selecció espanyola sub-21 per disputar l’Europeu. Fraga és el porter titular de l’equip i enguany ha assolit 12 porteries a zero. De fet, des del conjunt basc confien en el seu talent i al mes de gener el van renovar fins a la temporada 28-29.
Aitor Fraga va ser un dels protagonistes de l’enfrontament del Nàstic a Zubieta, però destacant per la part negativa. El porter va errar en el càlcul en la sortida d’un córner i va facilitar que David Concha marqués un golàs per l’escaire. Fraga es pot perdre també el partit de tornada si Espanya accedeix a la següent ronda.