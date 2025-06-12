Futbol
Iosu Rivas, el tècnic que ha suplit Sergio Francisco i només ha perdut un duel a les regnes del Sanse
El canvi d'entrenador no ha alterat l'estil de joc del filial basc
El d’aquest dissabte serà el tercer cop que Nàstic i Real Sociedad B s’enfrontaran aquesta temporada, però ho farà amb nous noms a cada banqueta. El conjunt de Luis César s’enfrontarà al de Iosu Rivas, qui va suplir a Sergio Francisco a les regnes del filial basc ara fa sis partits.
De fet, aquest canvi a la banqueta ha evitat un reencontre, perquè Sergio Francisco va ser jugador de Luis César en el Nàstic que va assolir l’ascens a Primera Divisió. El tècnic basc va promocionar al primer equip, i Iosu Rivas, el seu segon entrenador, està al càrrec del filial des de fa sis partits. Aquest canvi no ha alterat a la Real Sociedad B. Dels sis encontres que ha dirigit Rivas, el filial basc només ha perdut un partit, el de la setmana passada contra el Mérida que va donar el pas a la final als de Zubieta.
L’estil de la Real Sociedad B es manté amb Rivas. El tècnic busca un futbol més vertical i obert, en el qual el talent individual dels jugadors brilla en les segones jugades i l’explosivitat dels xuts des de la frontal de l’àrea. Després de superar l’eliminatòria contra el Mérida, Rivas va apuntar que «l’equip ha jugat com tot l’any, competint, corrent molt i patint». De fet, els joves van haver d’aguantar el tram final i la pròrroga amb un home menys per certificar l’accés a la final del play-off.