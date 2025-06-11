Mundial de Clubs
El morellenc que s'enfrontarà a Harry Kane, Ángel Di María o Edinson Cavani al Mundial de Clubs
Gerard Garriga és el migcentre titular de l'Auckland City FC de Nova Zelanda
Aquest diumenge arrenca a Miami una nova competició futbolística internacional: el nou Mundial de Clubs de la FIFA. Alguns dels equips més destacats de les competicions continentals es donaran cita en aquest nou format del prestigiós torneig, amb la presència de conjunts com el Real Madrid, el PSG, Boca Juniors o l'Inter de Miami.
Enmig d’aquests grans noms, també hi serà present el campió d’Oceania: l’Auckland City FC, que compta amb representació tarragonina. Entre una plantilla majoritàriament formada per jugadors locals, destaca la presència de Gerard Garriga, jugador del Morell, que s’ha convertit en l’home de confiança del tècnic català del conjunt neozelandès, Albert Riera, al mig del camp.
El modest Auckland City afronta un repte majúscul, ja que ha quedat enquadrat en el grup C, on es veurà les cares amb rivals de la talla del Bayern de Munic, el Benfica i Boca Juniors, cosa que fa molt complicat l'accés a la següent fase. L'equip debutarà en aquesta competició aquest diumenge a les 18:00 enfrontant-se al gegant bavarès al TQL Stadium de Cincinnati.
Garriga, de 32 anys, va iniciar la seva trajectòria futbolística a l’Atlètic Alpicat de Lleida. Anys després va decidir provar fortuna a Nova Zelanda, on ha defensat els colors de clubs com el Western Springs i el Waitakere United abans d’arribar a l’Auckland City, amb qui viu ara la seva gran oportunitat internacional.