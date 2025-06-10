Mercat
El cambrilenc que ja és el nou 'killer' de l'Espanyol
L'equip perico ha anunciat avui que incorpora lliure el davanter format a les categories inferiors del Nàstic i el Betis
L’Espanyol de Barcelona ha fet oficial avui el fitxatge de Marcos Fernández, un prometedor davanter centre de 22 anys natural de Cambrils. El jugador arriba lliure i ha signat un contracte per a les pròximes tres temporades amb el club blanc-i-blau.
Fernández prové del filial del Real Betis, amb qui aquesta temporada ha marcat 10 gols a Primera Federació. El seu bon rendiment li va valer la convocatòria amb el primer equip dirigit per Manuel Pellegrini, tot i que finalment no va arribar a debutar a Primera Divisió. Abans d’aterrar a Sevilla l’estiu del 2019, Marcos es va formar a les categories inferiors del Nàstic de Tarragona.
Amb joventut, olfacte golejador i projecció, el cambrilenc es presenta com una aposta de futur per al conjunt perico. Sota les ordres de Manolo González, Marcos realitzarà la pretemporada amb la primera plantilla amb l’objectiu de convèncer l’entrenador que pot ser el recanvi ideal per cobrir les baixes de Roberto Fernández, Walid Cheddira i Alejo Véliz, que no continuaran al club.