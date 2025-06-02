Nàstic
Instal·laran una pantalla gegant al parc Francolí per seguir el partit del Nàstic a Múrcia
El proper dissabte els granes disputaran el partit de tornada de semifinals 'play-off' contra el Múrcia a l'estadi Enrique Roca
Aquest dissabte el tarragonins podran veure el partit de tornada de semifinals play-off del Nàstic contra el Múrcia en una pantalla gegant que instal·laran al parc Francolí de Tarragona. El partit es disputarà a l'estadi Enrique Roca de Múrcia a les 20.30 hores.
L'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, tornarà a instal·lar una pantalla gegant perquè els tarragonins segueixin en directe la fase eliminatòria que el Nàstic jugarà fora de casa durant el play-off d'ascens a Segona Divisió. Tarragona Ràdio, Tarragona Esports i el Gimnàstic de Tarragona tornaran a oferir l'Espai Nàstic a la zona de les grades del Parc del Francolí. «Després de la gran acollida de l'any passat, tornem a oferir aquest punt de trobada de l'afició grana per donar tot el suport a l'equip», ha manifestat el conseller d'Esports, Mario Soler.
Tarragona Ràdio oferirà una prèvia del partit amb la periodista Laura Casas i l'speaker del Nàstic Rubén Bladé. Es recordaran els millors moments de la temporada amb altres persones que esdevenen símbols de l'equip tarragoní i es connectarà en directe amb els periodistes Tere Ortega i Jordi Blanch, que estaran a l'estadi del Real Murcia. En els pròxims dies s'acabaran d'ultimar els detalls de l'Espai Nàstic, que també comptarà amb el Punt Lila i Arc Iris de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ amb l'objectiu d'informar i assessorar sobre les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques.
Durant el play-off, Tarragona Ràdio oferirà continguts especials i programació diària en directe, al carrer i a les xarxes socials amb la col·laboració del Gimnàstic de Tarragona.
Després de l'1-1 al Nou Estadi amb 13.897 espectadors, un gran ambient de final, tot es decidirà aquest dissabte en un partit en el qual el Nàstic ha de guanyar si o si per passar a la final.