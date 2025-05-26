Successos
Suspenen la final de la fase d'ascens a 3a catalana a Tarragona per incidents a la grada
El partit va acabar suspès en el tram final per enfrontaments entre aficionats de l'UE Valls B i l'Atlètic Bellvei
Són mesos decisius en les competicions esportives. El final de temporada concentra els partits clau per a la consecució dels objectius de molts clubs, tant en l’àmbit professional com en les lligues territorials.
Aquest cap de setmana es disputava la final del play-off d’ascens a Tercera Catalana, que enfrontava l’UE Valls B amb l’Atlètic Bellvei al camp del Vilar, a Valls.
Va ser un partit marcat per la tensió i la competitivitat, entre dos equips que havien superat dues eliminatòries per arribar a aquesta gran final amb l’ascens en joc.
L’ambient, excessivament tens, va esclatar a les graderies, amb enfrontaments entre aficionats locals i seguidors visitants, que s’havien desplaçat des del Baix Penedès per donar suport al seu equip. El club penedesenc havia organitzat un autobús gratuït per tal de garantir una bona presència d’aficionats a Valls.
Amb un marcador favorable de 3-1 per als vallencs, que havien capgirat un gol inicial en contra, el partit es va veure finalment suspès quan encara quedaven minuts per jugar, a causa de diversos incidents a la grada.