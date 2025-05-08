Judicial
L’Audiència Provincial arxiva la causa contra Joan Soteras i la resta d’investigats de la FCF
Després d’un any d’investigació sense cap compareixença judicial, el tribunal considera que no hi ha indicis per continuar amb el cas
L’Audiència Provincial ha posat punt final a la investigació judicial oberta contra Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, i diversos membres de la seva direcció i personal administratiu. Els investigats han rebut avui la notificació oficial que declara nul·la la causa i atura definitivament la investigació iniciada fa un any arran d’una denúncia per presumpta falsedat documental i administració deslleial.
La denúncia, presentada pel Sr. Isern i representants de diversos clubs minoritaris, va ser admesa a tràmit pel jutjat número 2 de Sabadell. Tanmateix, segons ha resolt ara l’Audiència, no hi ha «una raó plausible» per continuar amb les diligències, descartant l’existència de proves suficients per justificar la investigació.
Amb aquesta decisió, es tanca la porta a qualsevol continuació del procediment judicial, i els advocats dels afectats ja han anunciat que sol·licitaran el sobreseïment definitiu del cas. A més, han manifestat la seva intenció de valorar accions legals per reclamar danys i perjudicis contra aquells que, segons ells, han difamat els noms dels investigats durant aquest període.