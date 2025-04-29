Nàstic
Pablo Fernández, primer davanter des de Barreiro en superar els deu gols
Amb un doblet, l’asturià va comandar la golejada d’un Nàstic que s’ha convertit en l’equip més golejador de la categoria
Aquest Nàstic de Tarragona s’ha convertit en tota una màquina de fer gols. El conjunt de Dani Vidal va exhibir múscul contra el Real Unión en la que va ser la tercera golejada consecutiva al Nou Estadi. El protagonista del duel va ser Pablo Fernández, qui va fer història en convertir-se en el primer davanter en set anys en superar les dues xifres amb un doblet que el deixa pitxitxi amb 11 dianes.
L’últim en aconseguir-ho a can Nàstic va ser Manu Barreiro. El llegendari davanter gallec va assolir 10 dianes en la temporada 2017/2018. Llavors, els seus gols van ser essencials per certificar la permanència a la categoria. Els dos més recordats van ser al Nou Estadi en la remuntada i victòria per 5-3 contra la Cultural Leonesa.
Diumenge, Pablo Fernández es va vestir de Barreiro per asseure’s en el tron del killer del Nàstic, un càrrec que estava orfe des de fa set anys. L’asturià va retornar a la titularitat un mes després de perdre-la per una lesió a Zamora. Després, un partit de sanció i la implantació del 4-2-3-1 amb Antoñín com únic punta el va relegar a la banqueta. Contra el Real Unión el 4-4-2 va tornar i Pablo va reivindicar-se amb la seva especialitat: les pilotes aèries.
A la segona part, Pablo va il·luminar el camí en un partit que s’havia complicat des de l’empat. L’asturià va caçar un centre de Migue Leal per rematar entre els dos defensors amb un cop de cap precís cap al fons de la xarxa. La seva diana va fer esclatar d’alegria el Nou Estadi i va reactivar un gegant adormit. La resta, va ser història, perquè la potència grana va sobrepassar a un Real Unión que es va quedar amb un home menys per expulsió.
Pablo Fernández es va encarregar de rematar la feina amb un nou cop de cap, aquesta vegada, però, el centre va ser de Marc Fernández.
Trencant un mite
Des de l’arribada de Pablo al Nàstic, es va crear el mite de la dificultat de l’asturià en fer gols. Pablo ha destacat durant els quatre anys al Nàstic per ser la peça indispensable de l’atac grana, qui definia el joc i sempre amb l’entrega d’ajudar en diverses parts del camp, però amb menys gol. Aquesta temporada, però, ha desmentit d’una vegada per totes assolint 11 gols, la millor xifra de la seva etapa al Nàstic. «Estic tranquil i sempre he jugat de la mateixa manera i amb el mateix compromís. Sabia que era capaç de millorar els números i treballaré per assolir els màxims gols possibles», va destacar Pablo en el postpartit.
L’equip més potent
El Nàstic de Dani Vidal ha passat en un any de ser l’equip que menys gols rep de tota la categoria a ser el màxim anotador de tota la Primera Federació. Les darreres tres golejades a casa com la de 5-1 contra la Ponferradina, el 4-0 contra l’Unionistas i el 4-1 del darrer diumenge contra el Real Unión han posat a l’equip amb un total de 53 dianes, el millor potencial ofensiu dels dos grups.
Antoñín i Pablo són dues peces clau i, entre els dos, assoleixen un total de 20 gols. A més, el Nàstic millora en els seus habilitadors i homes com Víctor Narro acceleren un potencial que a casa és devastador.