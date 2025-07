CF Reus Deportiu: Anatomia d’una desaparició

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Reus, poc a poc, va tancant els seus dies de ressaca per la celebració de l’ascens de la categoria del Reus FC Reddis. L’equip va agafar el llegat del desaparegut CF Reus, un equip que ha quedat i quedarà a la memòria de tot aficionat roig-i-negre. De fet, el tècnic Marc Carrasco va guardar unes paraules en la cerimònia de celebració del diumenge destacant que «fa sis anys vam perdre quelcom molt important, el nostre equip». En aquest llegat s’ha endinsat el periodista de la Selva del Camp Andreu Rauet, que ha disseccionat la desaparició del club en el documental Laporta Gate-El Cas Reus 2.

El 20 de març Rauet va presentar el documental als Cines Texas de Reus, un treball que es pot veure al canal de YouTube @LaportaGate i que ja té més de 100.000 visualitzacions. Aquesta és la segona part d’un documental que va sorgir fa dos anys i que, ara, profunditza en les presumptes irregularitats que van portar a la desaparició del club i que envolten al president del FC Barcelona, Joan Laporta i el seu soci Joan Oliver.

En paraules d’Andreu Rauet, el documental és «com si entréssim el Reus després d’haver fet una autòpsia completa de per què desapareix. L’objectiu era disseccionar els motius que van portar a aquesta situació i crec que això es deixa palès». La investigació recull el testimoni de dues inversores que van denunciar tant a Laporta com Oliver per un presumpte delicte d’estafa agreujada. «En el documental s’obren diferents fils, un és el que deixa el debat de si hi ha un presumpte delicte d’estafa o no, però això és una cosa que només pot dir la justícia», va apuntar el periodista.

En aquesta dissecció s’analitzen els darrers mesos de vida de l’equip reusenc i també els motius que van donar a la seva desaparició. «Un dels fets més rellevants que es relata al documental és que en cap moment va haver-hi un objectiu d’invertir diners al Reus, si no que va ser objecte d’un negoci i va patir les conseqüències d’aquest amb la seva desaparició», va subratllar Rauet. Això sí, encara queden coses per resoldre: «la incògnita final, que jo confio que se sabrà, és on van a parar els diners que es van retirar del Reus. Ara mateix, aquest misteri no ho ha sabut explicar ni els propis implicats en aquest cas», va afegir.

«Un petit incendi»

Un dia després de l’estrena del documental va haver-hi la reacció de Joan Laporta a través d’un comunicat on es guardava el dret d’emprendre accions legals per les «falsedats» de la peça periodística. Rauet va apuntar que «sembla que es va generar un petit incendi a can Barça, però l’objectiu no era tocar els nassos a ningú, sinó relatar el testimoni d’unes persones amb la major rigorositat periodística». Andreu Rauet va avisar que treballa amb més material: «No pararé. La mort del Reus és un iceberg del qual només en coneixem l’1%».