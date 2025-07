La derrota no interromp la celebració roig-i-negra (1-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Ni una derrota va poder d’aixafar-li la guitarra al Reus. El Sabadell B va aprofitar dos desajustos defensius dels reusencs per sentenciar el duel ben d’hora contra un Reus a mig gas. Josep Ramon Sardà va marcar el gol de l’honor a l’últim minut, però no va evitar el primer partit perdut des del 22 de desembre i, a l’estadi, des del 28 de setembre. Això sí, una vegada acabat el partit, la festa va encetar al Municipal.

Els primers minuts van ser roig-i-negres. Hugo Moreno i Aitor Serrano van tenir les seves aproximacions i, fins i tot, va haver-hi temps per un golàs. Xavi Molina va rematar una falta directa amb l’esperó i la pilota va entrar, però va estar anul·lada per fora de joc. Sense gaire esforç el Reus trepitjava l’àrea contra un Sabadell B tou. Ricardo Vaz, sempre atent, va agafar una passada en llarg i va servir en safata el tir a Marc Grau, qui va enviar l’esfèric al travesser.

Tot semblava que era qüestió de temps que el Reus trenqués el gel, però, de la mateixa manera que el cel, el Municipal es va començar a ennegrir i cobrir amenaçant tempesta. Hugo Moreno va perdre l’esfèric –i la canyellera també– just a la frontal de l’àrea. El Sabadell B, malgrat que no ho semblés al principi, es jugava sortir del descens i no va desaprofitar el regal. Albert Morral es va passejar per la frontal i va buscar el forat fins que el va trobar amb un tir creuat que va sorprendre Alejandro Verdejo. Tota una gerra d’aigua freda a un Municipal preparat per a la festa.

A la porteria del Sabadell B, el Reus intentava empatar amb l’explosivitat d’Aitor Serrano, però les pilotes que acabava caçant Joan Torrents es trobaven un atent Oriol Ciurans. A l’àrea roig-i-negra, però, no va ser així. Utgés va aprofitar un nou desajust per plantar-se davant Verdejo i, amb un toc senzill, el va superar per posar el 0-2.

Al segon temps el Reus va fer un pas endavant. Les aproximacions tenien més perill i els roig-i-negres van posar a prova al porter Ciurans. Primer amb un xut potent de Sardà a boca de canó i, posteriorment, va ser el pal qui va interrompre l’atac roig-i-negre. Centre d’un córner al punt de penal i allà Xavi Molina s’alça per fer un cop de cap i estavellar la pilota al pal. Semblava que la pilota no volia entrar, però el Reus va tenir temps pel gol de l’honor. Ho va fer Sardà caçant una centrada lateral i per posar l’1-2 final.

Colofó final

La festa va engegar quan l’àrbitre va xiular el final. Una batucada, seguit del Bou de Reus, va començar a celebrar l’ascens de categoria al Municipal. Tot seguit, l’atenció es va centrar en els protagonistes, els jugadors, qui van sortir un a un a la gespa per rebre tota una ovació i, finalment, aplegar-se per una gran foto de família.