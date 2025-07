El Reus FC Reddis comença els preparatius pel creixement que suposa jugar a Segona RFEF

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis van continuar ahir les seves celebracions després de l’ascens a Segona RFEF assolit el darrer diumenge. Aquesta ha sigut la pujada de categoria més matinera de la Tercera Federació i, malgrat que encara queden cinc jornades per acabar la competició, des de l’entitat roig-i-negra ja comença els preparatius de cara el curs vinent i el creixement com a club que suposa jugar a la quarta categoria del futbol estatal.

El president del Reus FC Reddis, Xavi Roig, va remarcar a Diari Més el que es va aconseguir el darrer diumenge després del duel contra el San Cristóbal: «Amb l’arribada a la Tercera RFEF vam dir que l’objectiu era mantenir-se el primer any i buscar el play-off d’ascens en el segon i al final hem acabat celebrant l’èxit abans d’hora». Per al roig-i-negre, aquest ha sigut «el cinquè ascens en cinc anys», perquè «el club ha anat escalant des de Tercera Catalana, a més, l’ascens a Tercera RFEF va suposar pujar dos esgraons, perquè vam superar la lliga Elit, de nova creació. Si mirem ara enrere, estem a cinc categories des d’on va començar la junta i això és tot un orgull».

L’ascens a la Segona RFEF no només suposa que ha de créixer el projecte esportiu per competir en una categoria amb més nivell, sinó també s’ha de créixer a nivell pressupostari i l’estructura organitzativa del club. Per aquest motiu, Xavi Roig va destacar la intenció d’acabar el seu mandat abans d’hora: «Els quatre anys de legislatura d’aquesta junta acabaven al juny, però ho acabarem abans per poder convocar eleccions». A més, va afegir que «d’aquesta manera, la junta entrant tindrà el temps necessari per preparar el projecte del pròxim curs». Això sí, Xavi Roig va subratllar el seu compromís per presentar-se a la reelecció.

«El més positiu d’un ascens tan matiner és el temps que hem guanyat. Fer les coses bé i pujar a l’abril ens dona mesos de preparació als despatxos de cara a la pròxima temporada», va apuntar Roig. Després que es decideixi quina serà la nova junta, el treball arribarà als despatxos «tocarà asseure’s amb els promotors i també a l’Ajuntament, pujar de categoria suposa també més despeses a cobrir», va destacar l’actual president roig-i-negre.

El que té clar Xavi Roig és que vol un projecte continuista: «Està clar que l’èxit d’un ascens com aquest suposarà que els nostres jugadors i els entrenadors rebin l’interès d’altres clubs. Volem a Marc Carrasco al capdavant del projecte, és l’ànima dels ascensos d’aquest Reus». Pel que fa a la part estructural, Roig no veu el problema «el creixement com a club està garantit i és fàcil, el que més maldecaps dona és la feina als despatxos a nivell esportiu».

Més festa diumenge

Malgrat l’ascens ja celebrat del Reus, la lliga continua diumenge i des del club assenyalen que la festa continuarà. «Hem preparat una bona jornada, volem que els jugadors rebin l’escalf de l’afició i celebrar a l’estadi el que s’ha aconseguit», va cloure Roig.