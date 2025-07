La Mare Nostrum Cup Easter de Salou destinarà els seus beneficis a la lluita contra el càncer

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Salou acollirà del 17 al 20 d’abril la 23a edició de la Mare Nostrum Cup Easter, un dels tornejos de futbol base més grans d’Europa, amb la participació de 9.500 joves futbolistes de 19 països. Enguany, el torneig tindrà un component solidari molt especial: tots els beneficis es destinaran íntegrament a l'Associació Contra el Càncer de Tarragona, amb l’objectiu de continuar impulsant projectes d’acompanyament, recerca i prevenció en la lluita contra el càncer.

Amb 488 equips i més de 1.100 partits en 55 camps de futbol, la competició segueix sent un referent dins del futbol base internacional. El fet que el 76% dels equips participants repeteixin edició és un reflex de la consolidació d’aquest esdeveniment que, més enllà de l'esport, s’implica en una causa solidària i en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer.

El president de l'Associació Contra el Càncer de Tarragona, Fede Adán, ha destacat que «el compromís de la Mare Nostrum Cup és fonamental per continuar amb la nostra tasca. Gràcies a la seva solidaritat, podrem seguir oferint serveis de suport a les persones afectades pel càncer i les seves famílies».

Per la seva banda, Albert Viñas, CEO i fundador de la Mare Nostrum Cup, ha subratllat que «estem molt orgullosos de poder contribuir a aquesta causa tan important. El nostre objectiu és que aquest torneig sigui una plataforma no només per al futbol, sinó també per a la solidaritat i la conscienciació social».

Aquesta edició de la Mare Nostrum Cup Easter es consolida com un exemple de compromís amb el territori, la salut i les persones, convertint-se en un esdeveniment que traspassa els límits de l’esport per sumar-se a la lluita contra el càncer.