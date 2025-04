El Mundialito de futbol base reunirà a Cambrils prop de 2.500 joves jugadors

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La 31a edició del Mundialito de futbol base reunirà a Cambrils prop de 2.500 jugadors procedents de països dels cinc continents. Un any més, el municipi torna a ser la seu principal del torneig infantil i juvenil més multitudinari del món, que també compta amb les subseus de Salou i la Selva del Camp. El campionat internacional, que des del 2017 se celebra a Cambrils i ja s’ha convertit en tot un clàssic per aquestes dates.

L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va destacar que «el torneig posa en valor l’aposta de Cambrils pel turisme esportiu i un esdeveniment amb una llarga història al municipi, amb els seus moments difícils i els daurats». El director esportiu del torneig, Ricardo Godoy, ha subratllat que «s’ha recuperat el nivell de participants d’abans de la pandèmia».

Enguany, entre altres, hi haurà equips de països com Argentina, Xile, Aràbia Saudí, Hong Kong, Austràlia, Brasil, Mèxic, USA, Romania, Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Mali, Hawaii, Espanya, Andorra, Holanda, Austràlia i fins i tot un equip d’Ucraïna refugiat a Polònia que ha estat convidat al torneig. També destaquen equips de primera nacional, un bon nombre d’equips del territori, i, com és habitual, una nodrida representació del club local, UCF Cambrils, que a més col·labora activament en l’organització del torneig.

Una de les principals d’enguany serà el Mundialito Center. Aquest presentat per Viajes El Corte Inglés, està situat a la carpa de la zona esportiva, on es podrà visitar el Museu Oficial del Mundialito, amb més de 6.000 objectes relacionats amb el futbol com samarretes de grans futbolistes, obsequis dels clubs participants al llarg de les 30 edicions anteriors i tots els trofeus que es repartiran durant el torneig.