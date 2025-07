El camí de l’ascens del Reus FC Reddis

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va assolir diumenge un ascens que romandrà en el record de tot aficionat reusenc durant molt de temps. El conjunt roig-i-negre es van convertir en el primer equip de les cinc primeres categories del futbol estatal en pujar de categoria, un rècord que només està a l’abast d’una temporada gairebé perfecta.

De fet, en el seu segon curs a Tercera Federació, els de Marc Carrasco van completar una lliga en la qual van anar pujant marxes jornada rere jornada fins a transformar-se en un equip imparable capaç de celebrar a la Prim l’èxit a falta de cinc jornades per al final.

Els de Marc Carrasco no van trigar gaire per assaltar la primera posició. El conjunt reusenc va encetar el camí amb més encert fora de casa que al Municipal. De fet, en les set primeres jornades, la major part de les victòries van ser a domicili amb un total de 3, mentre que davant dels aficionats només es va guanyar a l’Hospitalet i va sumar la primera derrota del curs contra el Peralada. Aquesta ha sigut l’únic partit perdut a casa fins al moment.

El partit que va marcar un abans i un després va arribar a la vuitena jornada de competició. Els roig-i-negres rebien el Manresa, el líder de la categoria i invicte en aquell moment. Un rival temible que va acabar superat com la resta. En aquell duel els reusencs van haver de suar. Els manresans van començar guanyant, però els reusencs van acabar remuntant amb l’actuació de dos destacats: Ricardo Vaz i Joan Torrents.

Els dos jugadors s’han convertit, al llarg de la temporada, en els principals motius del rècord golejador de l’equip amb 54 dianes en 29 partits. Vaz, que va arribar al mercat d’hivern de l’any passat, va ser la màgia roig-i-negra sobre la pista. Sempre trobava la manera de fer funcionar al Reus en atac i, de fet, ell mateix ha sumat 8 dianes.

D’altra banda, Torrents ha despertat el seu instint golejador a Reus. El jove davanter va arribar a l’estiu procedent de la Pobla de Mafumet, però ha sigut a les ordres de Marc Carrasco quan ha quallat la seva millor versió. Amb 12 gols, s’ha convertit en el killer que ha necessitat l’equip.

Tant Vaz com Torrents van decidir el duel contra el Manresa. Un triomf que va donar al Reus el lideratge a la jornada 8 i que no ha perdut en cap moment ni el perdrà. De fet, el Reus només el va perdre momentàniament mentre esperava poder disputar el partit ajornat a la pista del Prat. Des d’aquell moment, el Reus es va convertir, poc a poc, en una màquina imparable.

De fet, es pot comptar amb una mà les derrotes enguany, perquè només es van deixar punts al camp del Girona B i al camp del Tona, en el darrer duel del 2024. Aquest també va ser clau, perquè és l’últim que el Reus ha perdut. En tot el 2025, els de Marc Carrasco no coneixen la derrota, fet que ha acabat per donar l’ascens al grup a l’abril, quan encara queden cinc jornades per acabar a lliga.

Tot l’equip ha funcionat a la perfecció. En clau defensiva, amb només 20 gols encaixats, l’eix Xavi Molina-Andy Alarcón, amb l’ajuda de Pol Martínez, s’han convertit en la millor defensa de la categoria. En aquest punt hi ha especial menció a Alberto Benito i Sergi Casals, els dos laterals que també han sumat molt en atac. Reforços al mercat d’hivern com Sandro Toscano no han donat més que estabilitat tant al mig del camp com al joc de l’equip.

El tècnic del Reus, Marc Carrasco, va definir l’èxit d’aquesta temporada com «un èxit de grup. Des del primer dia ens vam posar el treball com a argument. Vam formar una família i aquesta crec que han sigut les claus. No hem deixat de treballar mai, hem prioritzat sempre el nosaltres per sobre del jo i això ha estat més que positiu per a tots».