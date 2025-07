El Reus FC Reddis torna a fer bategar la ciutat amb el futbol

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Diumenge, Reus va tornar a bategar de roig-i-negre amb el futbol. El Reus FC Reddis va assolir el seu ascens històric a la Segona RFEF i la ciutat va respondre amb una celebració eufòrica i vibrant a la plaça Prim. Aquesta va ser la culminació d’un projecte que va sorgir fa quatre anys i que torna a posar el nom de Reus allà on es mereix i que no s’havia d’haver perdut mai.

Marc Carrasco, tècnic i un dels principals artífexs d’aquesta gesta, es va permetre un dia de celebració i eufòria per celebrar l’èxit de tota una ciutat. L’entrenador va agafar les regnes de l’equip en els inicis d’aquest projecte, a Segona Catalana. Des d’allà, en qüestió de quatre anys, ha assolit tres ascensos. Tota una animalada per retornar el club que estima el més amunt possible. Ell va vestir de roig-i-negre com a jugador, així com molts de la plantilla com Ramon Folch, Alberto Benito, Xavi Molina i Ricardo Vaz i molts altres. Tots ells, i també l’afició que a acudir per celebrar l’èxit, tenien molt present al seu cap com l’any 2019 l’equip de la seva ànima desapareixia. Diumenge, després de l’ascens, tot allò va quedar enrere per unir-se a un projecte que ha tornat a donar alegries a la ciutat amb el futbol i ha omplit tots els buits en els cors dels aficionats.

Després de la gesta assolida al matí a Terrassa, el club es va donar cita amb els seus aficionats a la plaça Prim en una celebració improvisada. Tothom volia celebrar després d’anys d’enyorança, i els aficionats van respondre omplint de color roig-i-negre la plaça Prim. Alguns anaven amb l’equipació actual, d’altres lluïen banderes i samarretes de l’antic CF Reus, però tots esperaven amb el mateix anhel als seus protagonistes. Aquests van trigar en arribar, però, quan ho van fer, van desfermar l’eufòria a la plaça. La comunió era total, i les abraçades, els autògrafs, els crits d’ànims i la bogeria van ser molt presents. Pol Benito va ser l’encarregat de fer la tradicional pujada a l’estàtua de Prim i, allà, va penjar la bufanda del Reus FC Reddis, al costat de la del Reus Deportiu, qui va celebrar la Copa del Rei un mes abans.

Conscients de la gesta

Els protagonistes van tenir el temps per celebrar, cridar i unir-se als aficionats, però també per recordar. Xavi Jaime, capità que acompanya el projecte des de Segona Catalana, va destacar que «les sensacions són molt boniques. Hem tornat a la nostra ciutat, a la nostra afició i tot allò que sempre hem estimat el que un dia vam perdre». També va haver-hi certa sorpresa perquè «no ens esperàvem que fos aquest diumenge, però ens ha tocat i ara toca gaudir-ho».

El tècnic Marc Carrasco contenia millor les seves emocions. Amb una samarreta en record de Jordi Pitarque, l’entrenador del Reus va destacar que «la conclusió que trec de tot això és que a Reus ja hem plorat molt amb el futbol i ara toca la felicitat. Fa temps que ens van treure el nostre equip per la raó que fos. Nosaltres no vam poder decidir-ho, vam patir i vam plorar, però aquest ascens és un missatge molt clar. La gent de Reus i els que sentim el club és lluitadora i crec que estem, com a mínim en una categoria que ens pertoca com a ciutat i com a club».

El camí que ha recorregut Marc Carrasco no ha sigut fàcil, malgrat que els dies de glòria han sigut comuns. «M’he deixat la vida, no ho puc negar, però ha sigut amb molt de gust. Aquest és el meu club, aquesta és la meva gent i aquí a Reus és on han nascut les meves filles. Moltes coses m’uneixen al club que un dia vaig lluir de roig-i-negre. Avui és un dia de ser feliç».

A cinc jornades per acabar la lliga, a l’abril, el Reus ja pot celebrar l’ascens a la Segona RFEF. El tercer en quatre anys i tant la plantilla com el cos tècnic estan preparats per sumar moltes alegries més.