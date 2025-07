El Reus FC Reddis, un èxit de la tàctica i de l’afició

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va fer gaudir de valent l’Estadi Municipal el diumenge. Els de Marc Carrasco ja toquen l’ascens a Segona RFEF amb la punta dels dits després de guanyar i dominar el seu màxim rival, el Girona B, en un partit que va ser un triomf de la pissarra a la gespa i culminat a la grada.

Marc Carrasco i Javi Robles van preparar un partit rodó contra el segon classificat. Els roig-i-negres tenien un pla per aturar l’espurna de les individualitats del filial gironí. La millor defensa de la categoria va formar una línia de cinc que va ser un mur insuperable. A Xavi Molina i Andy Alarcón es va sumar el suport de Pol Fernández, tres centrals que van donar llibertat al mig del camp per crear i als seus carrilers per inventar. Sergi Casals i Alberto Benito van ser l’infern personalitzat de la defensa gironina i la seva insistència va fer que s’obrís la llauna. Casals va posar la centrada i Joan Torrents va ser el killer que va posar la cama on va fer falta per posar un 1-0 que feia embogir les graderies.

En el post partit, el tècnic roig-i-negre va assegurar que «tenia clar que la manera de desactivar al Girona era aquesta. Tinc uns jugadors excel·lents que han entès la idea a la perfecció amb pilota i sense». De fet, el duel va ser així de rodó. El Reus FCR va desconnectar completament tots els fusells del filial gironí. Tret d’un pal a la sortida de la segona part, el candidat al lideratge no va ser més que el convidat de pedra de tota una festa d’orgull roig-i-negre a l’Estadi Municipal.

Si l’1-0 semblava que era definitiu per la solidesa defensiva reusenca, Aitor Serrano va revolucionar el partit com a revulsiu per marcar el 2-0 que va culminar les bones sensacions. La seva celebració ho va dir tot. Estirat a terra després de la gesta, tot l’equip el va abraçar ben conscients del que aquest cop significava. Amb la feina festa, Pau Russo no va fer més que acabar de desfermar l’eufòria a un estadi completament connectat amb els seus.

3.516 ànimes

L’èxit de l’equip va estar relacionat amb uns aficionats que no van aturar d’empènyer. Les 3.516 ànimes presents no només van ser el rècord de la temporada, sinó que va mostrar el seu vincle al projecte del Reus FC Reddis i duels com el de diumenge van recordar gestes del passat. El tècnic Marc Carrasco va destacar que «em considero un aficionat més i he tingut la sensació de viure ambients similars al del play-off de Tercera a Segona B o el de Segona Divisió A». La ciutat de Reus fa anys que va recuperar el futbol a través d’un projecte sòlid i de la casa. Diumenge, aquest orgull va quedar ben palès a la graderia per –gairebé– celebrar el tercer ascens en quatre anys.