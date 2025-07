El Reus FC Reddis supera el Girona i toca l'ascens amb la punta dels dits (3-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis ho té a la mà. El conjunt roig-i-negre va dominar en tots els aspectes al Girona B per muntar tota una festa a un Estadi Municipal carregat d’afició roig-i-negra. Torrents, Serrano i Russo van posar els gols d’un partit rodó del Reus FC Reddis contra el seu màxim rival a la Tercera RFEF, una categoria que ja se’ls queda curta i que estan a un passet de deixar-la enrere amb un nou ascens.

El filial gironí havia de sumar de tres. No li quedava una altra si no volia despenjar-se de la primera posició. Per aquest motiu, uns primers minuts de control tranquil del Reus FC Reddis van acabar per trastocar el Girona B, que va encadenar un parell d’entrades molt dures i es va carregar amb dues targetes. La tensió era evident, i beneficiava al Reus.

El Girona B es va fer amb la possessió, però no podien fer res amb ella. El Reus tenia ben controlada la zona amb els tres centrals i Pepo Campanera no va haver de patir en cap moment.

A partir d’aquí, el Reus va saber créixer allà on el filial gironí deixava escletxes. Sergi Casals es va apoderar de la banda i, quan va arribar a la línia de fons, va executar un parell de centrades precises La primera no troba rematador, però la segona va acabar amb xut de Ricardo Vaz que va obligar a estirar-se al porter Sergi Puig. Amb l’arquer batut a terra, Joan Torrents va activar l’olfacte de depredador i va caçar la pilota morta dins de l’àrea per posar l’1-0 en el marcador.

Amb aquesta diana i el control de zona del Reus, el partit va anar ben controlat al descans.

A la represa, el Girona B va prémer l’accelerador i ho van mostrar amb un contraatac de tres passades. De la defensa al mig del camp i, llavors, en profunditat a la dreta cap a Jordana. El lateral gironí, en arribar a la frontal de l’àrea, no va tenir por en executar una rematada potent que va superar Pepo Campanera i que es va estavellar amb el pal i va sortir fora.

El Reus va saber mantenir la postura en els millors minuts del Girona i, llavors, també va saber picar quan va fer falta. Els roig-i-negres, esperonats per a la seva afició, van establir de nou el domini del partit, ara permetent-se avançar a l’àrea rival amb floritures que van fer vibrar la graderia del Municipal.

Era el moment de gaudir i la perseverança va tenir premi. Aitor Serrano, que va entrar per revolucionar el partit, va engegar el motoret. En el primer intent de regatejar el porter, Puig li va treure la pilota de les botes. Xavi Jaime va rematar el refús, però un defensa la va treure. El tercer refús no va tenir opció. Serrano va encarar porteria i va enviar allà on ni el porter ni els defenses arribaven per matar el partit amb el 2-0.

Va haver-hi temps per a més. Amb el Girona B vençut, Pau Russo va marcar el tercer per assolir l’average. La festa va continuar a la graderia. Amb ovacions als herois en la seva substitució i càntics amb un desig: l’ascens. Aquest, a 12 del Girona B amb només 18 punts en joc, està més a prop que mai. Imminent i merescut. Així es va entendre al Municipal, que, en acabar el partit, van desfermar l’eufòria amb els seus.