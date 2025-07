Xavi Jaime: «No som líders per casualitat, és el resultat de l’esforç i la implicació de tot l’equip des del primer dia»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge al Municipal arriba el Girona B. Primer contra segon en un partit que, si guanyeu, posaria al Reus FC Reddis a dotze punts respecte al segon amb només divuit punts en joc. És una final?

«Dins del vestuari no ho vivim així. Potser sí que és un partit especial, però ho vivim com un partit més. Sí, és primer contra segon, però res més, són tres punts com qualsevol setmana. En aquest sentit, estem molt tranquils, tenim un marge de punts bastant ampli i ho afrontem amb normalitat. Potser el Girona B sí que arriba amb una mica d’ansietat perquè necessiten guanyar, però nosaltres anirem a la nostra i a gaudir tant del partit com de la gent».

Com espera trobar-se les graderies de l’Estadi Municipal diumenge?

«Espero un estadi ple. La ciutat està molt involucrada a l’equip. Des del primer dia que hi ha 1.500 persones cada partit i feia molts anys que no es veia. L’alegria de la gent, la seva passió per veure un futbol que feia temps que s’havia perdut a la ciutat és una motivació per a nosaltres».

Arribeu amb onze partits consecutius sense perdre. Quines sensacions té?

«No som líders per casualitat. A principi de temporada ens vam comprometre tots a un pla de treball molt intens entrenant 5 dies a la setmana i amb una implicació màxima. Som una família, tothom està endollat, ja pugui jugar menys o més i això fa que estiguem fent una gran temporada i la ratxa que portem no és casualitat, ens ho hem guanyat amb el treball del dia a dia».

Sembla que, passi el que passi i es jugui millor o pitjor durant els partits, el Reus FCR té l’aura de líder que fa que sempre trobi el camí.

«Això és el resultat de la dinàmica positiva i de treball que portem. Els duels a l’estadi el que ajut sobretot és l’afició, que sempre ens empeny. A més, el que ens sol passar és que, amb el pas dels minuts, ens anem autoconvencent que el partit és nostre, la gent ens ajuda i sempre trobem la via. És qüestió de creure, partit a partit».

Vostè ha solucionat molts partits marcant faltes directes. Enguany ja porta 5 gols.

«Crec que enguany he millorat en aquest punt gràcies a l’ajuda del segon entrenador, Javi Robles. Ell és qui ens porta el tema tàctic i analític i ens ha ajudat molt, sobretot als migcampistes, a entendre el que l’equip necessitava. L’any passat ens vam quedar curts pel que fa a els gols i havíem de tenir més arribada a l’àrea. És una millora general, no només meva».

Va arribar al club a Segona Catalana fa quatre anys i ara lluita per l’ascens a Segona RFEF. Ho arribava a imaginar en aquell moment?

«La veritat és que no. Quan em va cridar el míster Marc Carrasco no vaig dubtar en venir tot i que jo ja estava jugant Tercera Divisió. Vaig arribar per ajudar el club a créixer i, al final, hem acabat creixent plegats».

És bonic ser part d’aquesta progressió, i més com a capità de l’equip.

«Sí, és bonic i ha sigut un camí dur. El més bonic no ha sigut el fet de viure tants ascensos, sinó el treball del dia a dia, compartint espai amb gent amb la qual has jugat des de petit i ara continuem al planter. Crec que la plantilla estigui formada per gent que ha passat pel futbol fase o el club en algun moment, la que realment estima el club i la ciutat, és un factor diferencial».

En tot aquest camí ha estat acompanyat de Marc Carrasco i Javi Robles, que pot dir del cos tècnic?

«Són els capitans del vaixell perfectes. Són persones que han estat tota la vida aquí al club i l’han portat fins on estem ara. Tant el míster com el Javi senten la responsabilitat i l’estima a la ciutat i ens aporten el positivisme i l’alegria necessària en el dia a dia. Són els referents perfectes per nosaltres i tothom, i això s’acaba traslladant al terreny de joc».

Què espera del Girona B?

«Són un equip molt bo i amb molt de talent. És un filial, els jugadors són triats de forma molt minuciosa. Molts d’ells han jugat partit de Champions o de Primera Divisió i això no t’ho regala ningú, t’ho has de guanyar jugant. Serà un partit complicat tal com va ser en el d’anada, però sortim sense cap mena de temor. Estem a casa, amb els nostres i això sempre ens fa treure un bon resultat».

Què li diria a aquell aficionat que està dubtant si venir a l’estadi o no?

«Sobretot, si són de Reus, que no dubtin. Són dates especials. Poques vegades es poden viure partits com el d’aquest cap de setmana i l’ambient serà brutal. Serà un bon dia de partit on ho passarem tots molt bé i, si ens acompanyen, ens ho posaran una mica més fàcil».