Estrenat el documental "Laporta Gate - El Cas Reus 2" que investiga la desaparició del CF Reus

Aquest dimecres s'ha presentat als Cinemes Texas de Barcelona el documental "Laporta Gate - El Cas Reus 2", una investigació del periodista Andreu Rauet que denuncia les presumptes irregularitats comeses per l'actual president del FC Barcelona, Joan Laporta, i el seu soci Joan Oliver, que haurien contribuït a la desaparició del Club de Futbol Reus. Demà divendres, el documental es projectarà també a Reus en un acte especial a la Sala d'Actes de l'Antic Hospital de Reus a les 19:00 h.

La investigació exposa com, entre el 2016 i el 2019, Laporta i Oliver, a través de les seves empreses Core Store i CSSB, van captar inversors amb la promesa de transformar el CF Reus i d'exportar el model de La Masia a la Xina mitjançant la compra del club universitari de Pequín, BIT. Però el projecte va fracassar, provocant una important pèrdua de diners.

El documental inclou el testimoni de les germanes Tartas, dues inversores que el 2022 van denunciar Joan Laporta, Joan Oliver, així com Sandra Solé i Fernando de Oliveira, dos intermediaris, per un presumpte delicte d'estafa agreujada. En no recuperar els diners invertits, Solé i de Oliveira haurien ofert una feina fictícia a les denunciants com a forma de compensació..

Un dels punts clau del documental és la confessió de Sandra Solé, qui admet que Joan Laporta hauria col·locat Bryan Bachner en alts càrrecs del FC Barcelona, com a director de les oficines del club a Hong Kong i Nova York i responsable de Barça Vision. També es presenta la declaració de Joan Laporta davant el Jutjat d'Instrucció número 6 de Barcelona, on admet la seva vinculació amb el CF Reus i reconeix que «l'haurien d'haver venut».

"Laporta Gate - El Cas Reus 2" ja està disponible a YouTube aquest dimecres a les 22:00 h al canal @LaportaGate. L'estrena de divendres a Reus servirà per aprofundir en el debat sobre aquest polèmic cas que continua generant controvèrsia en el món del futbol.