L'ex del Nàstic que ha fitxat per un equip de la KingsLeague

La trajectòria futbolística de l'exguardameta del Nàstic, Dani Parra, no ha seguit la millor trajectòria des que va deixar el club grana. Després de destacar com un porter prometedor amb una actuació memorable a l'estadi de Los Pajaritos—on va aturar dos penals contra el Numància—, Parra no ha aconseguit consolidar-se en cap dels equips pels quals ha passat: Lleida FC, Tudelano i Gimnástica Segoviana.

En deixar el Nàstic, va fer el pas de baixar una categoria per incorporar-se al Lleida FC amb l'objectiu de guanyar-se un lloc a la porteria. No obstant això, l'entrenador de l'equip lleidatà, Marc Garcia, va apostar per Iñaki Álvarez, relegant el porter riudomenc, un cop més, al rol de suplent. Així, durant el mercat d'hivern, Parra va buscar una nova oportunitat i va fitxar pel Tudelano, de la mateixa categoria.

Poc després, la Gimnástica Segoviana, que competeix al mateix grup que el Nàstic a Primera Federació, es va fixar en Parra en patir diverses baixes a la seva porteria i va incorporar al porter del Baix Camp a la seva plantilla. Tanmateix, problemes en la seva inscripció van portar l'equip castellanolleonès a rescindir el seu contracte.

D’aquesta manera, després d’un periple per tres equips poc més de sis mesos, Parra es va quedar sense equip el mes de març, amb opcions molt limitades per trobar una nova destinació abans de final de temporada. Tot i això, quan una porta es tanca, sovint s’obre una finestra, i Parra ha trobat una nova oportunitat per seguir jugant.

Avui, el Pio FC, equip de la Kings League, ha anunciat que ha escollit Dani Parra com a jugador franquícia per al partit d’aquest diumenge, com a mínim. Aquesta és una gran oportunitat per demostrar el seu talent en una competició amb milions de seguidors a tot el món.

Resta per veure si la seva participació a la Kings League s’allargarà o si es tractarà d’una aparició esporàdica. Sigui com sigui, Parra gaudirà d’un gran nivell d’exposició, fet que podria obrir-li noves portes per tornar a la competició d’alt nivell.