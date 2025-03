El Barakaldo, l’equip revelació que ha demostrat que va de debò en la lluita per al ‘play-off’

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona té aquest dissabte un duel d’alçada al Nou Estadi Costa Daurada. El Barakaldo, el tercer classificat, presentarà tota una final per consolidar-se en les posicions de play-off i assolir un goal average que pot ser clau d’aquí a final de temporada. El conjunt basc va encetar el curs com un nouvingut a la categoria, va créixer convertint-se en l’equip revelació lluitant a la part alta cada jornada i aterrarà a Tarragona com un equip consolidat que va de debò en la lluita per l’ascens a Segona Divisió.

L’equip d’Imanol de la Sota s’ha establert com un dels rivals més poderosos del grup 1. Els bascs han demostrat al llarg de la competició que la seva situació com a tercers no és una casualitat, sinó una consecució al joc col·lectiu d’un equip que enguany debuta a la categoria i que manté part del grup que va assolir l’ascens el curs passat.

El Nàstic ja va tastar l’amarg gust de la derrota en el duel de la primera volta al Nuevo Lasesarre. Llavors, el conjunt basc va demostrar un estil simple, però efectiu. La identitat de joc era el futbol directe, centrar tots els esforços en enviar pilotes a l’àrea mitjançant centrades laterals o aprofitant jugades a pilota aturada. Llavors, en el joc aeri, el seu poder transformava les ocasions en gols. Aquest estil va encaixar a la perfecció amb el seu talent estrella: Maoran Sannadi. El davanter, llavors cedit per l’Alavés, va demostrar el seu potencial físic per anotar gol rere gol fins a cridar l’atenció dels grans. De fet, el Nàstic va rebre per partida doble l’encert del punta en la derrota per 2-1. Al gener, l’Athletic de Bilbao va entrar en escena i va fitxar Sannadi per donar-li fitxa del primer equip. De fet, ahir va jugar l’Europa League com a titular amb el conjunt basc. De cop i volta, el Barakaldo es va quedar sense el seu referent a meitat de la temporada, però, llavors, va demostrar que l’equip era molt més que Maoran Sannadi.

L’import rebut per trencar la cessió de Sannadi va servir perquè el Barakaldo busqués un recanvi amb Álex Valiño. El davanter, llavors al Sanluqueño del grup 2 de Primera Federació, va encaixar en l’estil i ha marcat sis gols en els sis partits que ha jugat amb el conjunt basc, tots tres de forma consecutiva.

L’estil del Barakaldo és el mateix. Els d’Imanol de la Sota mantenen la seva efectivitat aèria i també el seu poder en els duels individuals, unes característiques similars al que va patir el Nàstic a Tarazona. Amb tot, l’equip ha crescut al llarg de la temporada a nivell individual i han fet un pas endavant en atac, sent capaços de pressionar amb energia i aprofitant les segones jugades a la perfecció. Entre els seus homes a la punta d’atac destaca Pablo Santiago. L’extrem és el màxim habilitador de l’equip i suma 10 gols i 10 assistències, demostrant així que el seu peu dret té la precisió d’un franctirador per centrar a l’àrea i també la letalitat de cara a porta.

Els d’Imanol de la Sota no són un equip que sol perdre la cara al duel. De fet, el darrer cap de setmana van aconseguir remuntat un 1-2 contra el Lugo en un duel en el qual els gallecs van tenir ocasions per marcar-ne un parell de gols més. El Barakaldo va aguantar en defensa i va aprofitar el seu moment per posar el 3-2 final que el col·loca amb dos punts més que el Nàstic a la classificació.

Els bascs es consoliden com un rival directe i els de Dani Vidal tindran l’oportunitat d’avançar-los aquest dissabte amb una victòria. A més, també podria ser útil emportar-se el goal average, tal com ja va fer l’equip contra la Real Sociedad B.