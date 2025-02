Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Vidal té una setmana més. El tècnic grana estarà, com a mínim, set dies més a les regnes del Nàstic. Així ho va decidir ahir el Consell d’Administració encapçalat pel president executiu Lluís Fàbregas després d’una llarga reunió a les oficines de la Budallera. D’aquesta manera, el duel contra el Barça Atlètic d’aquest diumenge al Nou Estadi es presenta com un duel clau en el qual s’ha de guanyar amb bones sensacions contra un Barça Atlètic en caiguda lliure. Les victòries han de començar a arribar de forma continuada, començant contra el conjunt blaugrana en la tornada d’Alan Godoy a Tarragona.

La derrota contra l’Ourense va deixar el tècnic grana amb un peu sobre l’abisme. De fet, va suposar la segona derrota de forma consecutiva i va allargar la dinàmica negativa en tres victòries en onze partits. Els números parlen del mal estat en el qual està travessant un equip grana que acabarà la jornada setè a dos punts del play-off i a catorze de l’ascens directe, objectiu del club. En la reunió del Consell d’Administració d’ahir es va posar sobre la taula el malestar que causa que l’objectiu plantejat s’allunyi cada vegada més. La derrota en terres gallegues podria haver sigut el darrer clau en el taüt, però des del Consell d’Administració s’ha decidit donar una vida extra a l’entrenador que ha crescut a les categories inferiors grana. Un dels incentius que han motivat a prendre aquesta decisió final ha sigut la unió del vestuari.

La plantilla ha format una pinya al voltant de Dani Vidal i, primer en públic i després de manera interna, van mostrar el seu suport al tècnic grana. Per una banda, Antoñín Cortés va dedicar la seva diana al cos tècnic grana i, posteriorment, es va fondre en una abraçada amb Vidal. Durant el postpartit, en declaracions a Tarragona Ràdio, va mostrar el seu suport també de manera pública. Qui també es va sumar en aquesta petita crida va ser Ander Gorostidi. El basc, un dels capitans de la plantilla, va ser més clar i va apuntar que «Dani Vidal s’hauria de quedar fins al final, no tinc cap mena de dubte».

D’aquesta manera, el Consell d’Administració també ha programat per al dimarts una reunió en la qual formaran part els representants de la plantilla del Nàstic, el cos tècnic i la direcció esportiva per abordar una situació que és límit: es necessiten victòries ja. Des del Consell s’ha destacat que l’equip actual, amb el reforç dels jugadors que ha demanat el cos tècnic, tenen un nivell molt superior al que han mostrat en els darrers mesos. La imatge mostrada durant el duel contra el Bilbao Athletic i la primera part contra l’Ourense és indigna d’una plantilla que ha de lluitar per l’ascens de la categoria. El duel d’aquest diumenge contra el Barça Atlètic és una final en tota regla, s’ha de guanyar contra un rival en descens amb l’afició recolzant a la graderia.

La resta de resultats de la darrera jornada no han fet més que agreujar la situació actual del Nàstic. Després de quatre jornades, el Nàstic torna a sortir de les posicions de play-off. L’Arenteiro, l’Andorra, el Barakaldo, la Ponferradina, la Real Sociedad B i la Cultural Leonesa, tots els equips que pugnen a hores d’ara per l’ascens de categoria, van guanyar els seus respectius partits. El conjunt grana va ser l’únic en fallar, i d’aquesta manera, cau fins a la setena posició, a dos punts de tornar a la zona noble i a dos del Bilbao Athletic, el vuitè classificat. Aquestes dades, sumades a la dinàmica que ha arrossegat el Nàstic des del desembre, amb la imatge mostrada en cada derrota, han pesat molt per portar aquesta situació al límit.

El passat de l’entrenador de la casa i el suport de la plantilla i l’afició ha donat una vida extra de confiança que en qualsevol altra situació no s’hagués donat. Dani Vidal va agafar les regnes de l’equip fa dues temporades amb un Nàstic abatut i amenaçat amb el descens de la categoria. El tècnic va saber revertir la situació i va acabar per maquillar una temporada desastrosa classificant l’equip per a la Copa del Rei. L’any passat ja és història. Amb els seus moments d’eufòria, amb el liderat assegurat en el primer tram de la competició, i els moments crítics, Vidal va portar a una plantilla que no era la més poderosa del grup, fins a la final d’un play-off d’ascens. De fet, va tenir l’ascens a tocar, a deu segons, i amb un Eder Mallo que va acabar per condemnar de nou al Nàstic a Primera RFEF.

Reacció immediata

El Nàstic ha de guanyar tant sí com no contra el Barça Atlètic. El duel és una final que reuneix tots els incentius possibles. Per la part del rival, el filial blaugrana ha sigut la presa preferida del Nàstic en les darreres temporades. Aquesta mateixa temporada va significar també tota una celebració. La Marea Grana va fer un gran desplaçament al Johan Cruyff i l’equip va respondre amb una victòria treballada i contundent per 0-2 que els nastiquers presents van celebrar com si estiguessin a casa seva.

A més, el Barça Atlètic arriba el duel en plena depressió. Fa vuit partits que no guanyen i han mostrat una imatge pobra. L’última, el darrer cap de setmana contra l’Areneiro perdent per 2-3. A més, també serà el retorn d’Alan Godoy al Nou Estadi Costa Daurada. El davanter va ser un dels herois la darrera temporada i també un dels protagonistes del mercat d’hivern, perquè va acabar per escollir el filial blaugrana per sobre tornar al Nàstic. El canari arribarà després d’estrenar-se marcant la darrera jornada amb el seu nou equip.

Millor imatge

El Nàstic va mostrar una cara millorada a la segona part contra l’Ourense. El conjunt gallec va posar el 2-0 en dues accions puntuals que van fer molt de mal. Primer, Alberto Varo es va cruspir un tir des de la frontal de Xesc Fullana i, després, Gorka Pérez va estar tou per frenar la centrada lateral que va acabar en el segon gol.

Tot seguit, l’equip va reaccionar comandat per Antoñín Cortés. El davanter grana va controlar amb el pit una centrada de Jaume Jardí per executar una xilena perfecta que va donar oxigen als de Dani Vidal. A partir d’aquell moment, l’equip es va mostrar més incisiu i va tenir múltiples ocasions que no es van acabar de completar. Amb tot, millorar aquest camí és el que s’espera aquest diumenge. Dominar i guanyar bé al Barça Atlètic per esvair els dubtes.