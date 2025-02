Pepo Campanera fa el ‘sorpasso’ a la porteria del Reus FC Reddis

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis té un nou amo i senyor de la porteria. Pepo Campanera s’ha establit com a nou porter titular del conjunt roig-i-negre i el darrer diumenge es va acabar de consolidar amb una actuació de nivell. El tarragoní va salvar l’equip en el primer tram de partit aturant un penal i completant amb més actuacions de nivell per deixar la porteria a zero en el seu tercer partit com a titular.

L’arribada de Campanera va de la mà amb la seguretat defensiva, perquè, des que és sobre la gespa, el Reus FC Reddis no ha encaixat cap gol. Aquesta seguretat defensiva, sumada amb actuacions regulars durant el partit, han fet que el tècnic Marc Carrasco decanti la balança cap al tarragoní i relegui a Alejandro Verdejo a la suplència per primera vegada aquesta temporada.

Verdejo ha sigut el titular amb el conjunt roig-i-negre des de la seva arribada la temporada 22/23. Aquesta temporada també ha estat així, fins que a la jornada 19, una mala sortida va acabar amb la seva expulsió. Aquell va ser el moment desitjat de Pepo Campanera.

El jove jugador tarragoní va aterrar el darrer estiu al conjunt roig-i-negre procedent de la Pobla de Mafumet en el que va ser la primera experiència fora d’un equip filial. Campanera aterrava a un equip amb un porter establit i en una bona dinàmica, fet que el va deixar esperant per a la seva oportunitat fins a la segona volta.

Aquesta va sorgir de cop i Campanera la va aprofitar de la millor manera perquè, de la mà de la parella de centrals, els roig-i-negres van mantenir l’empat en inferioritat numèrica. Contra el Mollerussa també va tenir el seu moment per brillar.

El conjunt roig-i-negre, d’altra banda, va moure fitxa en el mercat d’hivern i es va assegurar la porteria amb un tercer porter, Àlex Romaguera. El meta va aterrar procedent de la Rapitenca per establir la funció de tercer porter i com a seguretat per si Campanera no funcionava, però l’arquer tarragoní va respondre de la millor manera.

Beneït problema

Pel que fa al tècnic Marc Carrasco, tenir un debat a la porteria no deixa de ser un «beneït problema». La competència puja el nivell a totes les línies i el canvi a la porteria no deixa de ser un toc d’atenció per a tots els jugadors que saben que no tenen la seva posició assegurada a l’onze.

Amb tot, tant la porteria com l’eix de la defensa són dues posicions en la qual l’estabilitat es premia. Ara mateix, Campanera ha confirmat el sorpasso a Verdejo i s’espera que el tarragoní tingui continuïtat fins que no doni motius de mèrit al tècnic per forçar un nou canvi.

De moment, el nom de Pepo Campanera està de moda al Municipal i els roig-i-negres ja van corejar el seu nom després que aturés el penal. Aquest cap de setmana, el porter buscarà allargar la seva ratxa al camp de l’Europa B.