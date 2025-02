L’Hospitalet de l’Infant tornarà a acollir aquest estiu el Campus Futbol Jana Fernàndez

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper diumenge 16 de febrer s'obriran les inscripcions per al Campus Futbol Jana Fernàndez, una oportunitat única per als joves futbolistes nascuts entre 2007 i 2016. Aquest campus, liderat per la jugadora del primer equip femení del FC Barcelona Jana Fernàndez, se celebrarà a l'Hospitalet de l'Infant del 22 al 27 de juny.

El Campus Futbol Jana Fernàndez es distingeix per oferir una formació futbolística integral, centrada en el perfeccionament tècnic i tàctic i en el treball condicional i cognitiu dels participants. A més, promou valors essencials com la humilitat, l'ordre, la disciplina, l'esforç, la constància, la diversió i l'aprenentatge, tots ells fonamentals tant dins com fora del terreny de joc.

Els entrenaments es duran a terme al camp de futbol 11 de gespa artificial de l'Arenal, situat just davant de la platja, en una localització immillorable per a la pràctica esportiva. Els participants s'allotjaran a l'Alberg Esportiu Àster, un equipament municipal que compta amb instal·lacions enfocades a la pràctica de diversos esports i espais dedicats al descans i la convivència.

Durant els sis dies de durada del campus, a més d’entrenar, els joves futbolistes gaudiran d'activitats variades, com ara sortides amb caiac, pràctica de futbol i voleibol a la sorra, pàdel, tennis, tornejos nocturns de futbol 5, jocs de taula i a la platja, sessions de relaxació i recuperació, i classes d'aiguagim. La setmana culminarà amb una festa de cloenda que inclourà propostes especials, exercicis futbolístics competitius i l'entrega d'obsequis.

El preu del campus és a partir de 585 €. Per a més informació i inscripcions es pot visitar el web oficial: https://www.campusjanafernandez.com/.

Aquest serà el tercer any que l’Hospitalet de l’Infant acollirà aquest campus. El motiu principal, segons ha explicat la regidora d’Esports, Yolanda Marqués, és que «l’organització valora molt positivament les instal·lacions esportives i l’entorn natural del municipi».