L’Estadi Municipal, el fortí inexpugnable del Reus FC Reddis

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis continua el seu camí al més alt del grup 5 de la Tercera Federació amb la solidesa d’un líder. El darrer cap de setmana, els de Marc Carrasco van mantenir el marge de cinc punts respecte al segon classificat, el Girona B, després d’assolir un triomf èpic contra el Peralada a l’últim minut a través d’un gol de Xavi Jaime.

Aquest diumenge, els roig-i-negres es preparen per superar una etapa més d’aquesta carrera de fons camí a la Segona Federació tornant a l’Estadi Municipal per afrontar un Atlètic Lleida en ratxa. Tornar a casa sempre és una bona notícia i, per al Reus FCR, és una de les claus del seu èxit.

El conjunt de Marc Carrasco han convertit l’Estadi Municipal de Reus en tot un fortí inexpugnable, plogui, troni, faci fred o calor, el Reus s’ha emportat la victòria davant els seus. Així ha sigut durant els darrers vuit enfrontaments a casa de forma consecutiva.

De fet, aquesta temporada només han fallat en dues ocasions, amb una derrota i un empat en les primeres jornades de la competició. Abans de començar la temporada, el tècnic Marc Carrasco que una de les claus per mantenir-se a la part alta de la classificació és la solidesa a casa i, dit i fet, amb aquest balanç de nou victòries, un empat i una derrota, el Reus FC Reddis ha mantingut la seva hegemonia durant catorze jornades.

A l’Estadi Municipal el Reus FC Reddis ha viscut situacions de tota mena, però sempre ha trobat el camí a la victòria. De fet, en el darrer duel a l’estadi contra el Mollerussa, els roig-i-negres no van tenir el seu dia. L’aposta defensiva del Mollerussa i el joc poc inspirat local va mantenir el que semblava un empat a zero durant gran part del duel, però els roig-i-negres només van necessitar una petita espurna per trencar el partit en el seu pitjor moment per tancar-lo amb un solvent 2-0.

En anteriors, com el triomf contra el Badalona, els reusencs van haver d’aixecar un gol en contra a la primera meitat. Llavors, les internades tampoc donaven resultat, però el capità Xavi Jaime va acudir al rescat amb un golàs de falta directa per assolir l’empat i desfermar el domini local que va culminar amb un altre gol per a recordar de Pol Benito. No tot han sigut partits difícils, a l’estadi també el Reus ha gaudit de duels exuberants, com les golejades contra el Cerdanyola i la Fundació Esportiva Grama, tots dos amb quatre gols a favor.

D’aquesta manera, el Reus FC Reddis es prepara per allargar la ratxa a l’estadi contra un rival que també es troba en un bon moment. L’Atlètic Lleida arribarà al Municipal després de sumar dues victòries consecutives que el col·loquen de ple a la lluita per al play-off d’ascens. A més, els lleidatans han mostrat que són un os dur de rosegar perquè han aconseguit puntuar en les darreres sis sortides.

Baixes importants

El Reus FC Reddis tornarà a l’estadi amb baixes sensibles a l’onze inicial. La primera és la de Ricardo Vaz. El 10 del Reus es perdrà el duel per acumulació de targetes grogues i, d’aquesta manera, Carrasco perdrà un dels seus homes més proactius de la fase ofensiva. En aquesta zona, també es va perdre el darrer partit per lesió el davanter Pedro Martín, fet que deixa al golejador Joan Torrents com l’únic referent.

D’altra banda, també hi ha baixes al mig del camp. Ramon Folch, que ja es va perdre el darrer cap de setmana, estarà absent durant el pròxim mes per lesió. Això deixa al fitxatge Sandro Toscano com a nou referent a la medul·lar al costat del capità Xavi Jaime. Marc Carrasco haurà de posar prova el seu fons d’armari per allargar la ratxa a l’estadi.