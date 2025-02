El Reus FCR supera el tràmit i suma una victòria contra el Mollerussa (2-0)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis va sumar ahir una victòria de líder contra el Mollerussa. El conjunt roig-i-negre va dominar el duel, però va estar espès en els metres finals. Amb tot, la insistència va tenir els seus fruits perquè una centrada de Sergi Casals a la segona meitat va provocar un gol en pròpia porta que va despertar el gegant adormit que va tancar el duel amb la contundència habitual del primer classificat.

Marc Carrasco va encetar un duel amb rotacions forcades. A la porteria, Pepo Campanera va suplir un Alejandro Verdejo sancionat. La lesió del capità Xavi Jaime va provocar la primera titularitat de Sandro Toscano de roig-i-negre mentre que a la punta d’atac Pedro Martín també sumava el primer partit des de l’onze.

La primera aproximació del Reus va ser del fitxatge a la davantera. Pedro Martín es va desfer de la seva marca, però a l’hora de definir va enviar la pilota als núvols. Els roig-i-negres se sentien còmodes amb l’esfèric. Amb el pas dels minuts el Reus creixia amb la possessió i no es va ressentir quan va perdre Ramon Folch per lesió a la mitja hora d’encontre. La progressió era adient, però quan els roig-i-negres arribaven a l’àrea s’estavellaven contra un mur. Pol Benito per l’esquerra i Aitor Serrano per la dreta apropaven la pilota a l’àrea, però la superioritat reusenca quedava allà, amb ocasions que no arribaven o amb rematades al lateral de la xarxa.

En defensa el Reus tenia controlat a un Mollerussa que tampoc volia arriscar massa. Els lleidatans no feien un pas en fals en la pressió i es resguardaven en defensa intentant que el punta Juwara generés del no-res. D’aquesta pressió passiva va sorgir la millor ocasió de la primera meitat. Alberto Benito va iniciar la jugada des de camp propi, conduint i allargant la possessió cap a Aitor Serrano. L’extrem la va posar a l’àrea i Pedro Martín va rematar al primer toc llepant l’escaire.

Amb aquesta sensació de domini, però faltant un pas més dins de l’àrea, va marxar el Reus FC Reddis al descans.

A la represa les sensacions no van millorar, i el Reus FC Reddis no es trobava. Alberto Benito era l’home amb més iniciativa, però, de nou, quan la pilota s’acostava a l’àrea del Mollerussa, simplement no s’endinsava de cap manera, ni centrades ni remats des de l’exterior.

Només quedava insistir, fins que el líder la va trobar. Sergi Casals va trepitjar àrea i va enviar a la petita la primera centrada de tota la segona part. Va ser un tir precís, que no va trobar rematador, sinó que va ser el jugador del Mollerussa, Franki; qui la va interceptar i la va empènyer al fons de la porteria.

Alliberats

El gol va connectar va ficar el Reus de cop en el partit. Les jugades començaven a sorgir amb èxit, després de treure’s el pes de sobre de l’1-0. Els roig-i-negres van fer un pas endavant i Ricardo Vaz va comandar l’atac. El 10 del Reus es va treure un centre del barret cap al segon pal i Pol Benito va entrar com un avió per rematar i posar el 2-0 en el marcador.

Amb l’avantatge, els reusencs es mostraven més còmodes amb pilota i sense i, amb l’entrada de Nico Díaz i Pol Fernández, el Reus FC Reddis va tancar el partit amb la tranquil·litat i la contundència d’un líder.