El futur del clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid, previst per al cap de setmana del 10-11 de maig, continua envoltat d'incertesa. Amb les obres del Camp Nou encara en marxa i la cessió de l'Estadi Olímpic de Montjuïc finalitzant el 23 d'abril, el partit més esperat de LaLiga necessita una nova seu.

Davant aquesta situació, el Nàstic s'ha ofert per acollir el duel al Nou Estadi Costa Daurada. Lluís Fàbregas, president del club grana, ha declarat al Diari de Tarragona que «el Nàstic podria cedir les seves instal·lacions per a aquest partit». Aquesta opció se sumaria a la llista de possibilitats que el FC Barcelona està considerant.

La junta de Joan Laporta prioritza disputar el partit a la ciutat de Barcelona, però les opcions s'esgoten. La prolongació de la cessió de Montjuïc més enllà del 23 d'abril es veu dificultada per la gira dels Rolling Stones, que comença a la capital catalana en dates properes. El muntatge de l'escenari en el mateix recinte faria inviable la celebració del partit.

Així, el FC Barcelona estudia altres alternatives, tant dins com fora d'Espanya. Entre els estadis que s'han valorat hi ha el Johan Cruyff, La Cartuja de Sevilla, Montilivi de Girona i fins i tot opcions a Londres o París. No obstant això, Laporta ha expressat la seva preferència per disputar el duel en un estadi proper.

En aquest context, Tarragona vol aprofitar l'ocasió per oferir el Nou Estadi, amb una capacitat de 14.000 espectadors, com a escenari d'un dels partits amb més repercussió mundial. Ara la decisió queda en mans del FC Barcelona, que haurà d'escollir on es jugarà un clàssic que pot ser decisiu per al desenllaç de la competició.